Imagem & Credibilidade #082 – O Exército de Bolsonaro, o palanque da CPI e os campos perigosos da Copa América

O Exército não puniu o general Eduardo Pazuello abrindo precedentes perigosos que podem trazer graves consequências para a estabilidade política do país. Em um momento em que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro cai agravada com as investigações da CPI da Covid. O presidente tenta desviar o foco trazendo para o país a Copa América, mas de uma forma polêmica que poderá virar um grande tiro pela culatra. Como sempre, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília traz os principais assuntos políticos da semana e mostra como eles sempre estão relacionados. Esta semana, Estevão Damázio e Rudolfo Lago trazem como convidado o jornalista e analista político Severino Motta.