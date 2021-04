Imagem & Credibilidade #076 – Tempos de CPI em clima quente para o governo

A CPI da Covid começa esta semana, abalada pela bombástica entrevista dada pelo ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten à revista Veja

A CPI da Covid começa esta semana, abalada pela bombástica entrevista dada pelo ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten à revista Veja. A partir do que diz Wajngarten, como se dará a condução dos trabalhos? É possível, a partir do que ele diz, responsabilizar o general Eduardo Pazuello pelo erros e isentar o presidente Jair Bolsonaro? Ou Pazuello, como ele mesmo chegou a declarar, ali só cumpria ordens? O clima esquenta para o governo não apenas por conta da CPI, mas com a pressão internacional que sofreu na semana que termina na Cúpula do Clima. Semana na qual, afinal, foi sancionado o Orçamento. Esses foram os temas discutidos esta semana no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago têm como convidados o jornalista Hélio Doyle.