Imagem & Credibilidade #072 – No final do julgamento, condenaram o juiz?

Brasília viveu mais uma daquelas semanas que parecem tornar o Brasil um país especialíssimo, um país que não é para amadores

Brasília viveu mais uma daquelas semanas que parecem tornar o Brasil um país especialíssimo, um país que não é para amadores. Depois de uma década movida pelas repercussões da Operação Lava Jato, com empresários, políticos e até um ex-presidente que foi preso, o Supremo Tribunal Federal embola tudo e termina o julgamento de forma inusitada: em vez de condenar o réu, condena o juiz. Uma semana também em que mais uma vez o país tenta um pacto, agora para combater a covid-19. Dará certo? Nesse pacto, o presidente Jair Bolsonaro é protagonista ou coadjuvante? E, no final, irá sobrar para mais um ministro, desta vez Ernesto Araújo, das Relações Exteriores? Esses foram os temas do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago trouxeram como convidado o blogueiro do jornal paranaense Gazeta do Povo, Lúcio Vaz.