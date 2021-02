Imagem & Credibilidade #067 – Daniel Silveira e a democracia em vertigem

O caso da prisão do deputado Daniel Silveira esta semana foi um dos maiores testes da frágil democracia brasileira

O caso da prisão do deputado Daniel Silveira esta semana foi um dos maiores testes da frágil democracia brasileira. Supremo e Congresso tomaram as suas decisões. E outras ainda deverão ser tomadas. Mas tudo isso atrapalhou o andamento de outras pautas importantes no Congresso. E isso também gera as suas consequências, em tempos de pandemia, de urgência na vacinação e de alta crescente o preço dos combustíveis. Nada do que acontece no país é isolado do restante. E é essa a análise que fazem esta semana Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Como convidado especial, o jornalista Fábio Marçal, da Rádio Guaíba de Porto Alegre.