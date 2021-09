Dicas do Oliver #032 – Gostou do Cabelinho?

Veja o processo de transformação de Juliana Sanchez

No quadro “Gostou do Cabelinho”, com Bruno Oliver, a mudança será realizada com Juliana Sanchez Junto com ela veio uma consultora de imagem, Marina Vilarins, que analisou qual seria a cor adequada e um estudo da face para saber qual seria o melhor corte pro seu tipo de rosto. Ficou curiosa?

Veja o vídeo e depois me conta o que achou. Até nosso próximo encontro.