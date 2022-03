Dicas do Oliver Especial mês das Mulheres

No episódio desta semana vamos contar a história da Carol (36), cadeirante a mais de 6 anos e que trouxa muita emoção com sua trajetória

O mês de março marca uma época muito importante para as mulheres, a comemoração do dia internacional das mulher. Para presentear de maneira superespecial, o Oliver Beauty Center presenteou 5 mulheres que foram escolhidas para se transformar em verdadeiras princesas com direito até descanso em um hotel da cidade.

No episódio desta semana vamos contar a história da Carol (36), cadeirante a mais de 6 anos e que trouxa muita emoção com sua trajetória. Então prepara o coração que o “Dicas do Oliver” será especial para elas.