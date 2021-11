Dicas do Oliver #037 – Gostou do Cabelinho?

No quadro de hoje: Você é ousada?

No quadro de hoje do “gostou do cabelinho” vou mostrar para vocês a transformação da Vivian. Ela chegou aqui querendo aquela repaginada e com muita ousadia, isso representa muita da sua força e o momento de transição que ela está passando em sua vida.

Digo que é uma mudança de dentro para fora. No seu corte vou usar técnicas e referência do Pixie Cut, ficou curiosa? Assista até o final, espero que gostem e até nosso próximo encontro.