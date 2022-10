Dicas do Oliver #055 – Gostou do cabelinho?

Recebemos a Viviane aqui no Oliver Beauty Center Lago para uma repaginada no seu visual

No gostou do cabelinho de hoje será que vamos ter transformação? Recebemos a Viviane aqui no Oliver Beauty Center Lago para uma repaginada no seu visual. Ela chegou a fazer uma enquete no Instagram sobre cortar ou não os seus cabelos! O que vocês acham que vai acontecer? Assista até o final e depois me conta. Claro, vamos iluminar ela com tons dourados para um aspecto mais natural dos fios. Espero que gostem e até nosso próximo encontro.