Dicas do Oliver #054 – Gostou do cabelinho?

No gostou do cabelinho de hoje vou mostrar para vocês como é importante a escolha por bons produtos para que os fios cacheados tenham saúde, brilho e maciez. O cabelo cacheado, ao contrário do que muitos pensam, precisa de cuidados redobrados. Mais ainda depois que passa por um processo de descoloração. Me conta o que achou deste resultado! Até nosso próximo encontro.