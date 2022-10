Dicas do Oliver #053 – Gostou do Cabelinho?

No gostou do cabelinho de hoje vou mostrar para vocês uma transformação em tons de dourado

No gostou do cabelinho de hoje vou mostrar para vocês uma transformação em tons de dourado, que é uma das nuances que estará muito em alta em nosso verão. E para chegar neste tom a escolha certa da tinta é fundamental! O tom dourado traz um ar natural e chique aos fios. E quem vai passar por essa coloração dos fios é a Marcela, que tem uma pele clara e vai realçar ainda mais a sua beleza. Ficou curiosa? Assista até o final e depois me conta o que achou! Vamos iluminar você também?