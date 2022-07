Dicas do Oliver #051 – Gostou do cabelinho?

No gostou do cabelinho de hoje vou dar para vocês uma dica valiosa, vai te ajudar a manter fios saudáveis e a saúde do couro cabeludo sem as temidas caspas.

Com a chegada do frio é natural aumentarmos a temperatura da água do nosso banho. E com isso aumentamos as chances da descamação do couro cabeludo, as famosas caspas, que ninguém gosta de ter. Essas dicas vão te ajudar a como evitar que isso aconteça. Ficou curiosa? assista até o final e me conta o que achou. Até nosso próximo encontro.