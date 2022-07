Dicas do Oliver #050 – Gostou do cabelinho?

No gostou do cabelinho de hoje vou mostrar para vocês a técnica que utilizei no cabelo da cliente, Bia

No gostou do cabelinho de hoje vou mostrar para vocês a técnica que utilizei no cabelo da cliente, Bia. Após fazer o teste de mechas no cabelo dela, constatei que ainda havia resquícios de coloração na ponta dos fios, o que não vai me dar uma cor uniforme deste fio, na raiz abriu uma cor e nas pontas outro. Vou mostrar para vocês a técnica que vou utilizar para que esta coloração fique uniforme. Estão curiosas? Assista até o final e depois me conta o que achou. Até nosso próximo encontro.