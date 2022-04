Dicas do Oliver #045 – Gostou do cabelinho?

No gostou do cabelinho desta semana vou mostrar para vocês a transformação da Kailane

No gostou do cabelinho desta semana vou mostrar para vocês a transformação da Kailane. Ela que passou recentemente por uma transição capilar. Saiu de um processo de alistamento assumindo os seus fios crespos e veio até o Oliver Beaty Center para ficar ainda mais linda e preservando as suas características naturais. Ela deixou pra traz a sua velha versão e vai sair daqui com uma nova versão, respeitando a sua essência. Está curiosa? Assista até o final e me conta depois. Até nosso próximo encontro!