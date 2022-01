Dicas do Oliver #043 – Gostou do cabelinho?

No “gostou do cabelinho” desta semana vocês vão ver uma transformação um pouco mais ousada de um cabelo. Vou usar a técnica que desenvolvi Light Shadow

No “gostou do cabelinho” desta semana vocês vão ver uma transformação um pouco mais ousada de um cabelo. Vou usar a técnica que desenvolvi Light Shadow- só que desta vez na cor Blonde Sunset. Com seus tons e nuances diferenciados sem o aspecto marcado, valoriza o contraste de forma incrível e traz cor aos cabelos. Vamos ver como ficou essa transformação? Assista até o final e depois conta pra mim! Até nosso próximo encontro!