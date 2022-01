Dicas do Oliver #041 – Gostou do cabelinho?

No “gostou do cabelinho” de hoje vou mostrar para vocês a transformação da Carol. Vamos iluminar os fios e fazer um corte long bob assimétrico

Hoje vamos fazer mais uma mudança de cor e corte. Estão preparadas? No “gostou do cabelinho” de hoje vou mostrar para vocês a transformação da Carol. Vamos iluminar os fios e fazer um corte long bob assimétrico, deixar as pontas das laterais mais cumpridas e a parte de trás mais curta. Essa técnica é muito utilizada para suavizar cabelos com volume. Na coloração vamos fazer um morena iluminada, deixando a carol com os fios iluminados de forma mais natural. Ficaram curiosas? Assistam até o final, e depois me digam o que acharam! Até nosso próximo encontro.