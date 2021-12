Dicas do Oliver #040 – Gostou do cabelinho?

Uma mudança radical! Muitas mulheres ficam inseguras na hora de mudar corte e cor dos fios no mesmo dia

Uma mudança radical! Muitas mulheres ficam inseguras na hora de mudar corte e cor dos fios no mesmo dia. Normalmente a gente aconselha uma mudança gradual, mas com a ajuda de um bom profissional é possível! No “gostou do cabelinho” de hoje vamos mostrar a transformação da Catarina. Ela nos trouxe uma referência do cabelo dos seus sonhos. Aqui ela não quis apenas alterar a cor, vamos mudar também o seu corte! Usamos produtos adequados para proteger os fios e assim ficar da cor que ela sonha! Ficaram curiosas? Assista até o final e até o nosso próximo encontro.