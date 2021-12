Dicas do Oliver #039 – Gostou do cabelinho?

No “gostou do cabelinho” de hoje a Cristiane, que sempre teve o sonho de fazer suas mechas aqui no Oliver desta vez não poderá fazer

Por trás de um corte de cabelo sempre existe uma história real. A conexão do profissional com a cliente é muito além da transformação do lado de fora. No “gostou do cabelinho” de hoje a Cristiane, que sempre teve o sonho de fazer suas mechas aqui no Oliver desta vez não poderá fazer. Tivemos que cortar o cabelo curtinho pois infelizmente houve a descoberta de um câncer! O sonho de fazer as mechas não será deixado de lado e logo ela estará aqui para ficar ainda mais linda do que já é. Esse corte representa o início de uma nova história para ela. Ficou curiosa? Assista até o final e até o nosso próximo encontro.