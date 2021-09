Dicas do Oliver #031 – Gostou do cabelinho?

Hoje vamos ver a transformação da Luísa, que estava com o cabelo enorme e resolveu renovar totalmente seu visual e contar um pouco da sua história.

A partir desta semana vamos mudar nossa dinâmica de dicas aqui no Jornal de Brasília. Vou continuar semanalmente com vocês, só que desta vez com “gostou do cabelinho”.

Vou conversar com as clientes que atendo e elas vão falar sobre a experiência que tiveram comigo. Hoje vou falar com a Luiza e te mostrar que existe uma história por trás de todo corte de cabelo! É um marco, é um recomeço, é um renovo de dentro para fora! Ficou curiosa?

Então vem comigo. Espero que gostem e até nosso próximo encontro.