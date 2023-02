Leon Correia comemora aniversário com show em Brasília

O evento aconteceu na casa de shows Sim Sem Hora e contou com o repertório animado e atualizado do cantor

No último sábado (4), o cantor brasiliense Leon Correia comemorou mais um aniversário da maneira que mais gosta: cantando. O evento aconteceu na casa de shows Sim Sem Hora.

O show contou com o repertório atualizado e animado que o artista tem apresentado. Com o clipe de “Sentada Viciosa” fazendo o maior sucesso na internet, o artista tem planos para o ano de 2023 que envolvem turnê, música nova e outros segredinhos que teremos que aguardar para saber.

O Conexão JBr também esteve presente no evento e conferiu como foi o show. Veja as imagens e um compilado do evento:

Fotos: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Veja o vídeo: