Conexão JBr – Na Praia 2022 3ª Semana

A terceira semana do Na Praia teve uma pegada mais tranquila, muito pop, reggae, forró. Passaram pelo palco Melim, 3030, Falamansa, Mestrinho, Vintage Culture, DubDogz, Armandinho e Maneva. O Conexão JBr foi conferir cada detalhe e agora você vai conferir como foram as entrevistas.

MELIM

Melim é um trio musical brasileiro formado pelos irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim. Interessados por música desde a infância, os irmãos tinham projetos separados antes de se juntarem para formar a banda

FALAMANSA

Falamansa é uma banda brasileira de forró formada em 1998 na cidade de São Paulo. Com a ascensão do forró nas noites da capital paulista, surgiu na cidade um movimento para atender a demanda das casas noturnas e do público adolescente, que se identificou de imediato com a dança e com o ritmo contagiante do estilo

ARMANDINHO

Armando Antônio Silveira da Silveira, mais conhecido pelo seu nome artístico Armandinho, é um cantor e compositor brasileiro.

MANEVA

Maneva é uma banda musical brasileira de reggae formada em 2005 na cidade de São Paulo. É composta por Tales de Polli, Felipe Sousa, Fernando Gato, Fabinho Araújo e Diego Andrade. O nome da banda é de origem africana e significa “prazer”.