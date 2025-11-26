Como será julgamento militar de Bolsonaro e dos demais condenados na trama golpista

Com a condenação definitiva e o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais militares do chamado “núcleo crucial” da trama golpista, uma dúvida tem sido frequente. Eles perderão as suas patentes? Serão expulsos das Forças Armadas? Isso dependerá de um julgamento a ser feito no Superior Tribunal Militar (STM).

Normalmente, militares que são condenados a mais de dois anos de prisão perdem suas patentes e seus postos por “indignidade”. Ou seja, o tribunal militar considera que eles não são dignos de continuar envergando suas fardas e representando as Forças Armadas. Mas é preciso haver um julgamento, no qual esses militares têm direito às suas defesas.

Primeiro, é preciso que o Ministério Público Militar faça uma representação. E, então, que os 15 integrantes do STM julguem. Eles considerarão que Bolsonaro, capitão reformado, os generais e o almirante condenado devem perder suas fardas? O que acontece agora na justiça militar é o tema do JBrNews. Com Rudolfo Lago.