Cirurgia íntima é tema no podcast Muito Prazer, Luiza Miranda

No novo episódio do podcast Muito Prazer, Luiza Miranda, a ginecologista Dra. Renata Gouvea — referência nacional em cirurgia íntima — fala sobre saúde sexual feminina de forma direta, acolhedora e transformadora. A médica compartilha experiências, derruba preconceitos e mostra como o cuidado com a região íntima vai muito além da estética: envolve prazer, autoconfiança e qualidade de vida.

Durante o bate-papo, temas como autoestima, conexão com o corpo, relações afetivas e acolhimento profissional são tratados com sensibilidade e informação de qualidade. Um episódio necessário, que lança luz sobre aspectos ainda pouco discutidos, mas fundamentais para a saúde integral da mulher.

