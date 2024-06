Caiu a ficha de Lula: é a economia

Desde a reunião com os articuladores políticos na segunda-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a reordenar a sua estratégia para um rumo que o JBrNews já vinha comentando.

Se o Congresso é conservador e o governo sempre é derrotado na pauta de costumes, valeria a pena agora insistir nela? Se onde há convergência é na economia, o melhor caminho, então, não deveria ser seguir por essa trilha? É assim que Lula pretende fazer agora. Apostará na economia, em deixar legados importantes para o futuro nessa área, como a aprovação da reforma tributária.

E, ao mesmo tempo, demonstrar uma preocupação com a população brasileira em situação de tragédia que o governo anterior de Jair Bolsonaro talvez não tenha demonstrado. Foco total, portanto, na reconstrução do Rio Grande do Sul.

Os novos caminhos a serem trilhados por Lula são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.