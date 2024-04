Bombas podem explodir do Congresso no colo de Lula. Entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preocupado. Na manhã de sexta-feira (19), cogitava mesmo convocar uma reunião ministerial de emergência. A razão da preocupação são as bombas que ameaçam explodir no Congresso em formato de pautas. As chamadas pautas-bomba.

Uma delas, de imenso impacto, foi aprovada esta semana na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Se for a plenário e se for aprovada no Senado e depois na Câmara, pode representar um impacto de R$ 42 bilhões aos cofres públicos. Trata-se do projeto que autoriza o pagamento de quinquênios para juízes. O projeto produz um bilionário efeito-cascata na cadeia do funcionalismo do Judiciário.

Outros temas, como até mesmo a regulamentação da reforma tributária, podem fugir do controle do governo. Os pavios já estão acesos. Lula tenta evitar que as bombas explodam. É o que conta Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.