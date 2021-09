Bio Sem Neura #065 – Pâncreas

O pâncreas é uma glândula que faz parte do sistema digestivo e endócrino

O pâncreas é uma glândula que faz parte do sistema digestivo e endócrino. O pâncreas produz o suco pancreático que age no processo digestivo, pois possui enzimas digestivas. Esta glândula também é responsável pela produção de hormônios como, por exemplo, insulina, somatostatina e glucagon. Localizado no abdômen, o pâncreas possui de 14 a 25 centímetros de comprimento. Está localizado anexo ao duodeno.

A alteração neste órgão provoca efeitos muito graves, estas mesmas enzimas em algumas ocasiões atacam o próprio órgão e podem prejudicá-lo.

