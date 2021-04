Bio Sem Neura #057 – Osteoporose

A Osteoporose uma condição mais comum em mulheres acima dos 45 anos que deixa os ossos frágeis e porosos

A Osteoporose uma condição mais comum em mulheres acima dos 45 anos que deixa os ossos frágeis e porosos. À medida que vai progredindo com o avançar da idade, a doença aumenta o risco de fraturas, especialmente do quadril, da costela e colo do fêmur. A estrutura do nosso esqueleto vive em constante renovação. Ganhamos massa óssea até os 20 anos de idade e perdemos com maior velocidade depois dos 40. Dois tipos de células,os osteoclastos e os osteoblastos, estão envolvidos no ciclo de renovação dos ossos. Os osteoclastos promovem a absorção de minerais, eliminando áreas de tecido ósseo e criando umas cavidades. Para saber mais, assista a mais um vídeo do Bio Sem Neura com o @philipbio