Vem conferir os eventos do fim de semana!

Agosto começa com eventos variados

Quintou com mais uma Agenda Brasília! Neste fim de semana, para começar agosto com o pé direito, tem o aclamado e esperado Festival CoMA, com várias atrações. Também tem a fineza de Paulinho da Viola, em show inédito no DF com os filhos João e Beatriz Rabello. O Pagode dos Prazeres, aquele que tava lotando a Praça dos Prazeres todo domingo, também tá de volta, mas em outro local.

Confere aí no vídeo e depois lê os detalhes de cada evento:

Paulinho da Viola

Um dos grandes nomes do samba e da música brasileira no geral, Paulinho da Viola se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães ao lado dos filhos João e Beatriz Rabello. O show é neste sábado (6), e os ingressos custam a partir de R$ 90.

Paulinho da Viola em família

Data: 06 de agosto, sábado

Horário: 21h30

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Auditório Máster

Ingressos a partir de R$ 90 na Bilheteria Digital

Informações: (61) 3554-4005 / 98141-1990

CoMA

Após momento crítico da pandemia de covid-19, o Festival CoMA volta a ser realizado em Brasília neste fim de semana. O evento ocorre dos dias 4 a 7 de agosto, com cinco palcos, conferências e experiências sensoriais. Dentre as atrações, estão Gal Costa, Don L, MC Marechal, Tasha e Tracie, Attooxxa, e muito mais.

Festival CoMA – Consciência, Música e Arte 2022

Data: 4, 5, 6 e 7 de agosto

Abertura dos portões: 15h

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte)

Confira a programação completa

Ingressos no Sympla

Rapper Don L é uma das atrações do CoMA. Foto: Bel Gandolfo/Divulgação

Beyond Van Gogh

A obra do expressionista holandês Vincent Van Gogh é celebrada na exposição internacional Beyond Van Gogh, que chega a Brasília, nesta quinta-feira (4). A exposição, que é imersiva, já passou por mais de 25 países, 120 cidades e recebeu cerca de 20 milhões de visitantes. Beyond Van Gogh fica em Brasília de domingo a domingo até 30 de outubro. Os ingressos vão de R$ 30 a R$ 100.

Beyond Van Gogh

Estacionamento privado do ParkShopping

De 4 de agosto a 30 de outubro

De segunda-feira a sábado, das 10 às 22h; e domingos e feriados, das 10h às 20h

Preço: de R$ 30 a R$ 100

Classificação indicativa livre

Pagode dos Prazeres

O Grupo Doze por Oito e o Deboche Bar, que lotaram a Praça dos Prazeres em vários domingos neste ano, realizam agora o Pagode dos Prazeres. O evento vai rolar no bosque do Parque da Cidade, neste domingo (7), a partir das 15h. Além do Doze, vai ter Benzadeus e os DJs Mike e Futuro.

Pagode dos Prazeres

Data: domingo, 7 de agosto

Local: Bosque do Parque da Cidade – Estacionamento 4

Horário: 15h às 00h30

Atrações: Doze Por Oito, Benzadeus, DJ Mike e DJ Futuro

Ingressos no Sympla

Samba em Conjunto – homenagem a Arlindo Cruz

O Conjunto Nacional promove a primeira edição do Festival Samba em Conjunto, com produção da Tato Comunicação e Projetos, com uma série de cinco shows gratuitos de artistas locais. Além de levar samba de graça à população, o evento tem por objetivo homenagear o sambista Arlindo Cruz. Neste sábado, tem Carol Nogueira; no domingo, Karla Sangaleti solta a voz. Os shows são realizados das 14h às 16h.

Festival Samba em Conjunto

Datas: 06, 07, 13, 20 e 27 de agosto

Sábado (6): Carol Nogueira | Domingo (7): Karla Sangaleti

Shows a partir das 14h

Local: Espaço Gourmet e Jardim Urbano – Shopping Conjunto Nacional

Na Praia

O fim de semana no Na Praia vai ser de axé! O festival vai receber Bell Marques, Durval Lelys e Banda Eva no sábado e no domingo.

Mas, antes disso, Nando Reis abre a programação na sexta-feira (5). No sábado (6), é dia de Bell Marques e Durval Lelys. Para fechar, no domingo (7) tem Banda Eva — Lagum também se apresenta no dia 7.

Na Praia Festival

Setor de Clubes Sul, entre a Agepol e o Centrejufe

Sexta, 05/08 – Nando Reis

Sábado, 06/08 – Bell Marques, Durval Lelys

Domingo, 07/08 – Lagum, Banda Eva

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc

Costa Gold

O grupo de rap paulistano Costa Gold volta a Brasília nesta sexta-feira (5). Nog, Predella e DJ Cidy se apresentam no Complexo Fora do Eixo, no Saan. Os ingressos custam a partir de R$ 50.

Costa Gold em Brasília

Local: Complexo Fora do Eixo (Saan, quadra 1)

Complexo Fora do Eixo (Saan, quadra 1) Data: sexta-feira, 5 de agosto

Horário: a partir das 22h

Ingressos no Furando a Fila

Informações: (61) 9 9610-1777 | @complexoforadoeixo

Trio Siridó

Em 2022 é comemorado meio século de uma das mais representativas figuras da cultura popular do Distrito Federal: o Trio Siridó. O grupo se prepara para uma série de espetáculos gratuitos pela capital, começando nesta sexta (5) e domingo (7), na Casa do Cantador e na Feira Central do Sol Nascente, respectivamente. Os shows são grátis.

Meio século de forró com Trio Siridó

05 de agosto na Casa do cantador de Ceilândia, à partir das 20h; e

07 de agosto na Feira Central do Sol Nascente, à partir das 09h.

Ingresso: gratuito

Mais informações em: https://www.instagram.com/meioseculodeforrotriosirido/

Parada do Orgulho LGBTQIAP+

É realizada neste domingo (7) a Parada do Orgulho LGBTQIAP+ de São Sebastião. Artistas da cidade, como as drag queens Athena Lapontiery e Pérola Negra, além das cantoras Carliane Alves e MC Lana, compõem o elenco da manifestação cultural. A concentração é a partir das 14h, no estacionamento da Feira Permanente.