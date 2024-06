Turnê de despedida do Natiruts, Sesc tradições juninas com Joelma e Funn Festival agitam o fim de semana no DF

O fim de semana chegou e traz muita diversão para todos os públicos do Distrito Federal. O Sesc deu início ao circuito de tradições juninas com grandes atrações. Nesta sexta-feira (7), o evento traz a Banda Djavú, que se apresenta no Sesc Bartolomeu Martins, em Ceilândia. Já no sábado (8), a cantora Joelma se apresenta na mesma unidade. A banda Natiruts se despede dos palcos com a turnê de despedida “Leve com Você” na Arena BRB Mané Garrincha. Além dos grandes nomes que se apresentaram no Funn Festival, como Nando Reis, Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Israel & Rodolffo e Victor & Leo.

A programação ainda conta com o Wine & Farm, um evento para quem ama vinho e gastronomia, o Ballet Clássico de St. Petersburg e o Festival que chega a Brasília, o Festival Música Transforma. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (07) e domingo (09).

Turnê de despedida do Natiruts

Neste sábado (8) Brasília é palco da turnê de despedida “Leve com Você” do Natiruts. O show acontece na Arena BRB Mané Garrincha. O repertório da tour conta com músicas mais antigas, lados b e os super hits estarão contemplados na apresentação, além de alguns elementos surpresa. A cenografia e a fotografia auxiliarão na construção da atmosfera para que, ao término do último acorde, deixe uma sensação de restauro.

Além de ter colocado o reggae brasileiro no dia a dia da sociedade, o Natiruts tem como legado a força das suas canções, que contam com relatos de pessoas que afirmam encontrar a paz e alegria ao ouvir.

Foto: Divulgação

Turnê de despedida – Leve Com Você

Data: 8 de Junho, Sábado

Horário: a partir das 19h

Local: Arena BRB – Mané Garrincha

Classificação: crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos

Sesc tradições juninas com Joelma e Banda Djavú

O Sesc deu início ao circuito e tradições juninas com grandes atrações. Nesta sexta-feira (7), o evento traz a Banda Djavú, que se apresenta no Sesc Bartolomeu Martins, em Ceilândia. Já no sábado (8), a cantora Joelma se apresenta na mesma unidade.

O show da banda Djavú reúne os repertórios de maior sucesso do grupo, como os hits Não desligue o telefone e Me libera (O que pensa que eu sou). Joelma desembarca no quadradinho com a performance This is Calypso Tour Brasil.

Foto: Divulgação/Sesc

SESC tradições juninas 2024

Sexta (7) e sábado (8), no Sesc Bartolomeu Martins (Ceilândia).

Entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento.

Nando Reis, Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Israel & Rodolffo e Victor & Leo no Funn Festival

O Fuun Festival continua com tudo, neste final de semana chegou a vez do rock e sertanejo universitário, nesta sexta-feira (07), os shows ficam por conta de Nando Reis, Barão Vermelho e Biquíni Cavadão. Já no sábado (8), invadem o palco as duplas Israel & Rodolfo e Victor & Leo.

Foto: Divulgação/Desk Disc

Fuun Festival

Dia: sexta-feira (7) e sábado (8)

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Ingressos: a partir de R$ 110, pelo site

Festival Música Transforma

Entre os dias nove e 15 de junho, o Distrito Federal será tomado pela música instrumental com a terceira edição do Festival Música Transforma. Os shows aconteceram em diferentes locais do Plano Piloto, incluindo a Escola de Música de Brasília, TETA Cheese Bar, Clube do Choro, Teatro Garagem, Infinu e Eye Patch Panda. A programação diversificada do festival inclui uma variedade de gêneros musicais, desde o erudito ao popular, passando pelo jazz e brasilidades.

A harpista Arícia Ferigato Quarteto será uma das atrações – Foto: Divulgação/Rafaella Pessoa

FESTIVAL MÚSICA TRANSFORMA 2024 (3a EDIÇÃO)

Apresentações: Ligia Moreno, Trio Aretê, Arícia Ferigato Quarteto, Iara Gomes Quarteto, Salomão Soares, Lucas Rodrigues, Renato Galv Santos, Real Gang, Vinicius Chagas, Moisés Alves, Zé Krishna, Alunos da EMB, Leo Benon e Regional, Adriana Losi Quarteto, Esdras Nogueira, Manoel Cordeiro, Foli Griô Orquestra

Datas: Dia 9 de junho, às 19h; 10 a 14 de junho, às 20h; e 15 de junho, às 15h

Local: Escola de Música de Brasília, TETA Cheese Bar, Clube do Choro, Teatro Garagem, Infinu e Eye Patch Panda.

Wine & Farm oferece uma seleção de mais de 90 rótulos

A terceira edição do “Wine & Farm” desembarca na capital neste sábado (8) com uma seleção de vinhos e espumantes em uma feira que inclui música, gastronomia e exposição de produtores locais.

O evento une gastronomia à degustação de uma seleção de vinhos que inclui rótulos franceses, italianos, portugueses, chilenos, argentinos, uruguaios e nacionais. Wine & Farm 3 conta com mais de 70 opções de vinhos.

Foto: Divulgação/70 mil Comunicação

Wine & Farm 3

Data: Sábado (8), na Costelaria Gaúcha Small Farm (Setor de Clubes Sul trecho 3 lote 6 B), a partir das 17h até as 22h.

Ingressos a partir de R$35+ taxa na plataforma Sympla

Ballet Clássico de St. Petersburg em Brasília

Em tour mundial, a companhia Ballet Clássico de St. Petersburg volta a Brasília com o espetáculo “O Lago Dos Cisnes”, neste domingo (9), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Com todo o requinte e sofisticação da dança clássica, a cia. russa é sucesso de público e de crítica por onde passa, mostrando aos espectadores um verdadeiro show em que 30 bailarinos, altamente treinados, combinam técnicas impecáveis com emoção e elegância em cada apresentação.

Foto: Divulgação/St. Petersburg

Ballet Clássico de St. Petersburg em Brasília

Data: 9 de junho, Domingo

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação: Livre

Ingressos

Espetáculo “Quem Vê Cara Não Vê Harmonização”

A Cia. de Comédia G7 orgulhosamente anuncia o retorno, em curtíssima temporada, do seu mais novo sucesso: “Quem Vê Cara Não Vê Harmonização”. Para aqueles que ainda não tiveram o prazer de assistir esse espetáculo único, para os que desejam reviver o riso ou até mesmo para aqueles que querem apresentar o teatro a alguém especial, não percam essa chance: é o último final de semana!

Foto: Divulgação/G7

Espetáculo “Quem Vê Cara Não Vê Harmonização”

Data: 08 e 09 de Junho de 2024

Horário: Sábado e Domingo às 19h

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: Aproximadamente 90 minutos

Ingressos