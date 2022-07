Tem Capital Moto Week começando hoje! Confira a Agenda Brasília desta semana

Mas além de rock, tem samba, sertanejo, forró, funk, teatro, comédia, e por aí vai. Escolhe um (ou vários) e vai se divertir!

A agenda desta semana tá com cara de rock n’ roll! O Capital Moto Week, maior festival de motociclismo da América Latina, desembarca em Brasília nesta quinta e traz muita atração bacana para quem é do gênero. Mas além de rock, tem samba, sertanejo, forró, funk, teatro, comédia, e por aí vai. Acompanha no vídeo e, em seguida, lê os detalhes no restante do texto!

Capital Moto Week

O maior festival de motociclismo da América Latina desembarca em Brasília nesta semana! O Capital Moto Week acontece de 21 a 31 de junho, no Parque de Exposições da Granja do Torto. Vão ser mais de 70 shows durante esses 10 dias.

E nessa quinta-feira (21) já tem show. A prata da casa Raimundos abre os trabalhos hoje; na sexta (22), Pitty faz as honras. No sábado (23), Biquíni Cavadão se apresenta e, fechando o fim de semana, no domingo (24), Blitz é a atração principal.

Os ingressos custam a partir de R$ 50 a meia entrada, mas deficientes e motociclistas que estiverem pilotando não pagam. As vendas são pela Bilheteria Digital!

Capital Moto Week

Data: 21 a 31 de julho

Local: Granja do Torto

Ingressos: acesso ao evento a partir de R$ 50, é possível pagar meia-entrada com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou descarte de lixo eletrônico. Entrada gratuita para deficientes e motociclistas que estiverem pilotando

Venda: site da Bilheteria Digital, loja conceito no Iguatemi Brasília ou na bilheteria local

Confira a programação completa

Blitz toca domingo no CMW. Foto: Divulgação

CarnaRock

Tem mais rock na cidade! Na sexta-feira (22), o Quadradim Bar, no SIG, recebe o CarnaRock 2022. Bandas locais vão fazer covers de conjuntos mundialmente famosos, como Black Sabbath, Red Hot Chilli Peppers, entre outros. O primeiro lote tá só vintão! Confere a programação:

CarnaRock 2022

Data: 22 de julho

Horário: 19h

Local: Quadradim Bar, SIG

Programação

Palco Metal: Black Sabbath (Black Saga); Angra (Temple of Fire); Amazing (Autoral + Clássicos do Hard Rock)

Palco Inferninho: Pearl Jam + Clássicos do Grunge (Pedro Bastos); Red Hot Chili Peppers (Nórdicos); System of a Down (Aéreos); Raimundos (Seu Vava)

Mais informações: (61) 99959-6162

Classificação: 18 anos

Os Hawaianos

“Pique das antiga, vem que vem, que vem kikando”. O lendário grupo de funk carioca Os Hawaianos vão fazer show em Brasília nessa sexta-feira (22), no Complexo Fora do Eixo, no Saan. Depois de tanto sucesso nas décadas de 2000 e 2010, os caras mostraram que ainda têm muita lenha pra queimar com “Desenrola, Bate e Joga de Ladin”, música que tomou conta das redes sociais nos últimos meses. Pra curtir esse baile funk, o ingresso tá R$ 40 a meia. Ainda vai ter DJ Kacá e pagode com Nossa Galera e Doze Por Oito.

Os Hawaianos em Brasília

Local: Complexo Fora do Eixo

Horário: a partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 40, antecipados no site Furando a Fila

Na Praia

O Na Praia chega a mais um fim de semana, e depois do Safadão adiar seu show na semana passada, dessa vez vai ter sertanejo, forró e piseiro, sim! Matheus Fernandes embala a galera no domingo (24). Um dia antes, tem Menos é Mais! O grupo que é de Brasília e conquistou o Brasil volta pra casa e ainda vai ter a companhia de Pedro Sampaio. Na sexta-feira (22), é dia de curtir um pop rock com Frejat — Humberto Gessinger também tocaria, mas testou positivo para a covid-19 e não vai poder estar em Brasília.

Na Praia Festival

Sexta (22): Frejat

Sábado (23): Menos é Mais, Pedro Sampaio

Domingo (24): Matheus Fernandes

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Instagram: @tevejonapraia

Sábado é dia do grupo que encantou o país fazer um pagode em casa! Foto: Divulgação

Febem na ATOS

Nesse sábado (23), a Arsenal Rubi produções vai promover o ATOS, um festival de rap com Febem, Febre 90, Fluctus Lab, Gustavo Treze, DJ Jak3 e Lekay. Os shows vão rolar no Canteiro Central do Setor Comercial Sul. Os ingressos estão no segundo lote.

ATOS Festival

Sábado, 23 de julho, a partir das 22h

Canteiro Central – Setor Comercial Sul

Atrações: Febem, Febre 90, Fluctus Lab, Gustavo Treze, DJ Jak3 e Lekay

Ingressos: https://shotgun.live/pt-pt/events/atos-arsenal-rubi

Circuito de Quadrilhas Juninas

A 22ª edição do Circuito de Quadrilhas continua! Nesse fim de semana, vai rolar o encerramento da quarta etapa, no Taguaparque. As apresentações ocorrem no sábado (23) e domingo (24). A entrada é gratuita!

22ª edição do Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal

Data: 23 e 24 de julho de 2022

Hora: sábados a partir das 19h e domingos a partir das 18h

Classificação: livre

Folia de Reis

O tradicional Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal comemora 20 anos em 2022. Eles prepararam uma mega programação que vai rolar nesse fim de semana, com danças, oficinas, música ao vivo e muito mais. É de sexta a domingo. Confere aí:

20ª Edição do Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal

Data: 22 a 24 de julho de 2022

Local: Centro Educacional Agrourbano IPÊ – Riacho Fundo 2 (Caub 1)

Entrada gratuita

Programação completa nas redes sociais:

Facebook: facebook.com/encontrodefoliadereisdf

Instagram: @encontrodefoliadereisdodf e @aforeis

Festival Luz

Outra festa que a gente vai continuar mencionando durante algum tempo é o Festival Luz. E nesse sábado eles prometem atração surpresa! Quer descobrir quem vem? Confere aí os detalhes:

Festival Luz 2022

Data: 22 e 23 de julho

Local: Ascade – St. de Clubes Sul, Trecho 2

Hora: 22h

Programação:

Sexta: My House Com Tim Baresko, Breaking Beattz e Fancy Inc+ Jets + MUSE

Sábado: Only Friends com Matt-D e Atração Surpresa + Law + K2 + Ana Ximenes + Hebert Vaz

Ingressos: R$ 70 (meia) + taxa

Yuri Marçal

O comediante carioca Yuri Marçal também vai estar em Brasília nesse fim de semana. Yuri apresenta ao público brasiliense o show “Nem se minha vida dependesse disso”. A apresentação vai ser única: apenas nessa sexta-feira (22), a partir das 20h, no Teatro Caesb (Águas Claras). Os ingressos custam a partir de R$ 35.

Yuri Marçal – Nem se Minha Vida Dependesse Disso

Sexta-feira (22), a partir das 20h

Teatro Caesb – Águas Claras

Ingressos a partir de R$ 35 no site Ingresso Digital

Os Barbixas e Os Melhores do Mundo

Dois dos maiores grupos de comédia do Brasil se encontram aqui em Brasília nesse fim de semana. Os artistas apresentam o espetáculo “O Grande Desencontro” em duas sessões, na sexta e no sábado, no teatro do Museu Nacional da República. Os ingressos estão a partir de R$ 70.

Os Barbixas e Os Melhores do Mundo em Brasília

Local: Museu Nacional da República

Data: sexta e sábado, 22 e 23 de julho

Horário: 21h30

Ingressos: R$ 70 + taxa (meia-entrada) | R$ 90 + taxa (solidário) | R$ 140 + taxa (inteira)