Tá cheio de festa na cidade! Confira a Agenda Brasília desta semana

As opções para sair e se divertir vão desta quinta (7) até a próxima terça (12), com muitas delas de graça

Depois de dois anos de restrição por causa da pandemia, os eventos estão rolando a todo vapor em 2022. O que não falta é opção para curtir, tanto no centro de Brasília quanto nas regiões administrativas, com muita coisa de graça. Confere um compilado do que vai rolar na cidade neste fim de semana:

Na Praia

Já tradicional em Brasília, o Na Praia estreou na semana passada e vai até setembro. Nesse fim de semana, tem Anavitória e Jão na sexta-feira (7); no sábado e domingo (8 e 9), é a vez de os sambistas e pagodeiros serem contemplados, com Jorge Aragão e Raça Negra no sábado e Ferrugem e Vou Zuar no domingo.

Nesse ano, o Na Praia tá rolando no Setor de Clubes Sul, entre a Agepol e o Centrejufe.

Na Praia Festival

Sexta-feira (8): Anavitória, Jão

Sábado (9): Raça Negra, Jorge Aragão

Domingo (10): Ferrugem, Vou Zuar

Os portões abrem às 18h todos os dias

Ingressos a partir de R$ 96 no site da R2

Maloca Urbana

A Obi Produtora de Cultura e o sambista Marcelo Café promovem o festival Maloca Urbana. A proposta é oferecer, de graça, shows de rap, hip hop, samba, pagode e outros gêneros. Os shows rolam no sábado e no domingo, no Teatro de Arena do Cave, no Guará. Ônibus e metrô passam pertinho!

O line up conta com nomes famosos, como Tropa de Elite, Atitude Feminina, 7naRoda, Teresa Lopes e o próprio Marcelo Café, entre outros artistas da cena local. Olha a programação:

Sábado (9):

Tropa de Elite convida Fillipe Costa

Atitude Feminina

Novin Mob

Medro

Kashuu

Israel Paixão

Vix Russel

Show Obi

Domingo (10):

Elas que Toquem

7 na Roda

Teresa Lopes

Marcelo Café

Crys

Festival Maloca Urbana

Onde: Teatro de Arena do Cave – Guará II}

Quando: 09 de julho, a partir das 17h; e 10 de julho, a partir das 15h30

Entrada: franca e livre. O ingresso é retirado no Sympla

Mais informações: https://www.instagram.com/festivalmalocaurbana/

Lendário grupo de rap do DF, Tropa de Elite vai passar no palco do Maloca. Foto: Henrique Correia/Divulgação

5 anos de Buraco do Jazz

O tradicional Buraco do Jazz comemora cinco anos em 2022 com novidades na programação. Agora, vão ser duas apresentações por semana, com artistas locais e nacionais. O lugar segue o mesmo, o Estacionamento 5 do Parque da Cidade. Os shows já começam hoje (7), com a Banda dos Brothers. Amanhã (8), a Clara Telles Band também vai fazer um som.

O festival vai durar até setembro, e a entrada é franca. A organização tá recolhendo mantimentos e roupas pra doar a instituições de caridade. Tem um casaquinho guardado há muito tempo que não te serve mais? Leva.

Buraco do Jazz

Onde: Estacionamento 5 do Parque da Cidade

Atrações:

Quinta-feira (7): Banda dos Brothers

Sexta-feira (8): Clara Telles Band

Entrada franca

Festival Luz

O Festival Luz, que começou em junho e vai até o fim desse mês, tem shows sexta (8) e sábado (9), com artistas locais e nacionais. Na sexta, tem Moon com Bruno Be: Reezer (RJ) + Antdot (SC) + Yumi Project + Camila Jun + Blandim; no sábado, tem Miame com DJ Zullu: Carol Emmerick (RJ) + Chicco Aquino + Pepe + Futuro + Fab Sales.

Festival Luz

De 25 de junho a 30 de julho

Sexta-feira (8): Moon com Bruno Be: Reezer (RJ) + Antdot (SC) + Yumi Project + Camila Jun + Blandim

Sábado (9): Miame com DJ Zullu: Carol Emmerick (RJ) + Chicco Aquino + Pepe + Futuro + Fab Sales

Ingressos a partir de R$ 70 à venda no Sympla

Djonga

O menino que queria ser Deus volta a Brasília pela segunda vez em 2022 para cantar, dessa vez, no Hostel Music, casa de shows dentro do Minas Brasília Tênis Clube. O show começa às 21h, e os ingressos estão custando a partir de R$ 80.

Festa Easy – Djonga

Sexta-feira (08/07)

A partir das 21h

Ingresso meia-entrada (doação de agasalho ou 1kg de alimento): R$ 88. Venda no site da Hostel Music

Vai ter “Fogo nos Racistas” no Hostel nesta sexta (8). Foto: Divulgação

Ferrock

Depois de inovar e levar arte ao Sol Nascente na semana passada, neste domingo (10), o O Festival Revolução e Rock (Ferrock) vai relembrar clássicos do rock dos anos 60 e 70 lá na Praça do Trabalhador, na Ceilândia Sul. Seis bandas locais e nacionais se apresentam: Elson 7 (DF), Mel da Terra (DF), Matuskela (DF), Patrulha do Espaço (SP), Pholhas (SP), Made in Brazil (SP).

37º Festival Ferrock | Lendas do Rock

Quando: 10/07 (domingo), das 14h às 22h

Onde: Praça do Trabalhador (QNM 13, área especial – ao lado da Administração Regional de Ceilândia)

Entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá)

Beba do Quadrado

Já famoso na capital, o festival Beba do Quadrado acontece nos próximos dois finais de semana. Neste primeiro, tem evento sexta, sábado e domingo. O cenário escolhido foi o jardim urbano do Conjunto Nacional. Partiu ornar samba, feijoada e cerveja — e gin tônica também, por que não?! E ainda vai rolar rock, MPB, choro… Confere aí:

Beba do Quadrado

Onde: Conjunto Nacional (jardim urbano)

Quando: sexta (8), sábado (9) e domingo (10)

Feira de cerveja artesanal, degustação de chopp e gin tônica

Atrações:

Sexta: Claudinha Costa (samba e MPB, a partir das 18h30)

Sábado: Fulanitas (samba e choro, 13h); Kadu Nascimento (samba raíz, 16h); Posto 9 (MPB e samba rock, 18h30)

Domingo: Clube do Samba (choro e samba, 13h); Haila e trio (samba e MPB, 15h); Máfia do Soul (cover de Tim Maia e Jorge Ben, 18h)

Entrada gratuita

Arraiá Torre 360 BRB

Calma que ainda tem festa julina! A Torre de TV recebe o Arraiá Torre 360 BRB, evento que promete servir entretenimento para toda a família. Ótima chance para matar a vontade daquela comida típica e levar a criançada para brincar. A quadrilha Eita Bagaceira se apresenta no sábado (09), às 19h. Já no domingo (10), quem vai colocar o povo para dançar é o Trio Luizão do Forró, também às 19h. Ainda no domingo, vai rolar um bungee jump de 40 metros. Tem coragem?

Arraiá Torre 360 BRB

Onde: Térreo — Torre de TV de Brasília (Eixo Monumental — Zona Cívico-Administrativa)

Quando: 9 de julho (sábado), de 12h às 23h; 10 de julho (domingo), de 12h às 21h

Atrações:

Sábado (9) – 19h – quadrilha Eita Bagaceira

Domingo (10) – 13h às 22h – bungee jump (R$ 149) | 19h – show com o Trio Luizão do Forró

Entrada gratuita

Circuito de Quadrilhas

Samambaia recebe a terceira etapa do Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal. 14 grupos se apresentam no sábado e no domingo, no estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia Sul. Para entrar, não paga nada. Programação:

Sábado, 09 de julho, a partir das 19h:

Sabugo de Milho

Arroxa o Nó

Rasga o Fole

Xique-Xique

Amor Junino

Arraiá dos Matutos

Paixão Cangaço

Domingo, 10 de julho, a partir das 18h:

Xamegar

Xém Nhem Ném

Sanfona Lascada

Si Bobiá a Gente Pimba

Ribuliço

Pula Fogueira

Formiga da Roça

Calaf

Ah, o queridinho tá de volta! Depois de passar três meses fechado por causa da pandemia, o Calaf reabriu as portas para que o brasiliense possa matar a saudade. A reabertura vai ser na terça-feira que vem, dia 12, com a tradicionalíssima roda de samba comandada pelo 7naRoda. No fim de semana que vem tem mais coisa, mas aí fica pra agenda da semana que vem, tá?! Por enquanto, curte o 7naRoda que tá bom!

Reabertura do Calaf

Roda de samba com 7naRoda

Terça-feira, 12 de julho

Mais informações: https://www.instagram.com/calafbrasilia/

Fábio Jr.

Um dos homens mais românticos do Brasil tá de volta a Brasília depois de dois anos. Fábio Jr. vai cantar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães na sexta-feira (8), a partir das 20h. É a oportunidade de ouvir de pertinho “Alma Gêmea”, “Só Você”, “Sem Limites pra Sonhar”, e por aí vai. Os ingressos custam a partir de R$ 100.

Fábio Jr em Brasília

Data: sexta-feira, 8 de julho

Hora: a partir das 20h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Ingressos: a partir de R$ 100 no site da Bilheteria Digital

Arnaldo Antunes

O cantor, compositor e poeta Arnaldo Antunes desembarca em Brasília no fim de semana pra apresentar o show “Lágrimas no Mar”, promovido pelo festival de teatro Cena Contemporânea. Arnaldo se apresenta ao lado do pianista Vitor Araújo. Vão ser dos shows, sábado e domingo, no Conjunto Cultural da ADUnB, no campus Darcy Ribeiro (L2 Norte).

Arnaldo Antunes em Brasília

Data: 8 e 9 de julho de 2022

Hora: 20h

Local: Teatro do Centro Cultural da ADUnB

Ingressos a partir de R$ 40 a meia-entrada. Vendas no Sympla

Mais informações: https://cenacontemporanea.com.br/2022/

Aruc

A Aruc nunca falha! Domingo tem roda de samba com a voz potente de Gilsinho da Portela, direto do Rio de Janeiro. Fabinho Samba, Kika Ribeiro, Nenel Vida e Oton Neves representam o Distrito Federal. É domingo, a partir das 15h.

Sambão na Aruc

Data: domingo, 10 de julho de 2022

Local: Aruc – Cruzeiro Velho

Horário: a partir das 15h