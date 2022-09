Sertanejo embala a Agenda Brasília deste fim de semana

Grandes nomes do gênero estarão na capital. Na Torre de TV, tem evento gratuito

O sertanejo dominou a agenda cultural deste fim de semana. Além do projeto ‘Histórias – O Show do Século’, que reúne nomes como Bruno & Marrone e Zezé di Camargo & Luciano, o fechamento da Expoabra traz mais duplas de sucesso, como Maiara & Maraísa e Hugo & Guilherme.

Mas não tem só sertanejo, não! Na torre, Luccas Carlos e Samba Urgente são duas das atrações do Soul Festival; no Museu Nacional, mulheres pretas se juntam para a segunda edição do festival Yalodê.

Confira os principais eventos da cidade:

Histórias – O Show do Século

No próximo sábado (17), o projeto ‘Histórias – O Show do Século’ chega ao Estádio Nacional Mané Garrincha trazendo Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno & Marrone e Edson & Hudson, além dos cantores Chrystian e Eduardo Costa. O Jornal de Brasília entrevistou duas das duplas. Confira!

Histórias – O Show do Século

Onde: Estádio Nacional Mané Garrincha

Quando: 17 de setembro, sábado

Link para compras e detalhes sobre cada setor disponíveis na plataforma PixelTicket

Classificação indicativa: 18 anos

Expoabra

A Expoabra 2022 chega ao fim neste fim de semana com vários shows. Na sexta-feira (16), tem shows de Wesley Safadão, Diego & Vitor Hugo e Zé Felipe; no sábado (17) se apresentam Hugo e Guilherme, Maiara e Maraísa e Hungria; e no domingo tem a Ressaca da Expoabra, para fechar o evento.

Expoabra 2022

Datas: Até 18 de setembro

Local: Granja do Torto

Abertura dos portões às 9h

Entrada gratuita até 17h | Ingressos para os shows no Sympla

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Yalodê

A primavera chega no Distrito Federal ao som de vozes de artistas do Brasil e do mundo, na segunda edição do Festival Yalodê, encontro internacional em que mulheres negras são protagonistas com toda sua pluralidade. O Museu Nacional é o local do evento, totalmente gratuito, onde acontecem shows nos dias 17 e 18 de setembro, a partir das 19h. Dentre as atrações, Margareth Menezes, Fabiana Cozza, Teresa Lopes, Cris Pereira, Bia Nogueira e Margaridas.

Yalodê – Festival Internacional de Cantoras Negras

Dias: 17 e 18 de setembro de 2022

Horário: a partir das 19h

Local: Museu Nacional da República

Confira a programação completa

Soul Brasília

O Soul Brasília Festival oferece música, gastronomia e fotografia com entrada gratuita neste fim de semana. Luccas Carlos, Samba Urgente, Bloco Eduardo e Mônica e DJ A estão entre os confirmados. A entrada é gratuita.

Soul Brasília Festival 2022

Data: 17 e 18 de setembro de 2022, sábado e domingo

Das 16h às 23h

Local: Torre de TV – Eixo Monumental

Classificação: livre

Programação completa no perfil oficial do Soul Brasília no Instagram

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BEBA!

Com entrada gratuita, o BEBA!, feira de cervejas artesanais do DF, promove mais uma edição especial. Dessa vez, além das 140 torneiras de chope, o evento oferece variados cortes nobres. O evento rola no sábado e no domingo, das 11h às 22h.

BEBA!

Local: estacionamento externo do Boulevard Shopping

Data: 17 e 18 de julho

Horário: 11h às 22h

Entrada gratuita

Leia mais sobre o cardápio do festival

Black Beats

O baile Black Beats chega a Brasília nesta sexta-feira (16), no Birosca (Conic). Entre as atrações, estão Aka Rasta, Red Lion e SD9. A festa vai contar ainda com nomes locais, como Hate RCT, Dandara, André Aerre, entre outros.

Black Beats – 5ª edição

16 de setembro, a partir das 22h

Birosca do Conic

Ingressos a partir de R$ 35; venda no Shotgun

Veja a programação completa

Mais informações: @blackbeatsdf

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gama D’Fest

Nesta sexta-feira (16) vai ter muito piseiro e sertanejo no estacionamento do estádio Bezerrão, no Gama. O evento Gama D’Fest traz a Brasília Neto LX. Alisson & Ariel, Nego Rainner e Caio Fonseca vão acompanhar o artista soteropolitano na festa. Os shows começam a partir das 20h. A entrada é gratuita.

Gama D’Fest

Data: sexta-feira, 16 de setembro

Horário: a partir das 20h

Local: estacionamento do estádio Bezerrão, Gama-DF

Entrada gratuita mediante doação de 2kg de alimento não perecível

Paulo Novaes e 5 à Seco

O cantor Paulo Novaes passará neste domingo (18) por Brasília com a turnê de seu novo show, “Minha Cabeça”, totalmente dedicado aos seus grandes sucessos. A apresentação terá abertura de Pedro Altério, da banda 5 à Seco, com repertório solo e exclusivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paulo Novaes apresenta ‘Minha Cabeça’ no Infinu

Data: domingo, 18 de setembro

Horário: 19h

Local: Galeria Infinu (506 Sul)

Ingressos a 30 reais a meia entrada

Vendas no Sympla ou pelo telefone (61) 99239-4363