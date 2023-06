Semana de diversão e música em Brasília: festivais e entretenimento para todos os gostos!

Da música eletrônica ao forró, festas juninas e shows de comédia agitam a capital

Brasília está pronta para mais uma semana repleta de diversão e música para todos os gostos! Com uma variedade de festivais, festas juninas e shows de comédia, a capital promete entretenimento sem igual.

Já que estamos oficialmente em junho, as festividades juninas continuam a todo vapor, com suas danças típicas, barracas de comidas tradicionais e jogos divertidos. Mas se a ideia é curtir festas de outros estilos, também não vai faltar oportunidade. Confira mais detalhes:

Brasília Moto Festival

Na próxima quarta (7), o Brasília Moto Festival (BMF) vem para o DF e trará diversas atividades destinadas à família inteira, no estilo motoqueiro, claro! O rock, blues e jazz poderão ser apreciados, cantados pelas 26 atrações musicais. Para entrar, basta apenas levar um quilo de alimento não perecível ou um agasalho.

BMF

Data: 7 a 11/6

Local: Granja do Torto

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: Gratuitos, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou agasalhos (sem necessidade de retirada de ingressos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festa Junina do Quintal da Dona Graça

Começa neste sábado (3) a tradicional festa junina do Quintal da Dona Graça. Recheada de comidas típicas dessa tão esperada época, a comida será a vontade para o público! A festa não vai deixar passar a necessidade de um forrózinho, que poderá ser dançado no espaço, que contém áreas ao ar livre e espaços cobertos.

Quintal da Dona Graça

Data: 3 a 11/6

Local: Quintal da Dona Graça – Park Way qd. 4, Conj 03 Lote 11

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Censura: Livre

Ingressos: A partir de R$ 70 no Sympla

Festival Mova!

A Infinu recebe um dos principais eventos da cidade, o Festival Mova, que começa neste sábado (3). A edição deste ano, que traz um formato imersivo, está de parabéns no line-up! Diverso, alegre e contagiante, nomes como Armandinho aparecem na lista. Neste fim de semana, tem André Siqueira, Céu e Mahmundi.

Festival Mova!

Data: 3 a 11/6

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Infinu – 506 Sul, bloco A, loja 67

Programação dos próximos dias:

Sexta-feira, 3/6: André Siqueira, Céu

Sábado, 4/6: Mahmundi

Ingressos: a partir de R$ 90 no Sympla

Funn Festival

E o Funn Festival continua, para a alegria de todos! Hoje mesmo temos Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Dorgival Dantas. E para o resto da semana, o line-up está composto por nomes como Turma do Pagode, Kevin o Chris e BK. É pra alegrar todo o público!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Funn Festival

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 2/6 a 18/6 (mas começou em maio, hein?!)

Local: Parque da Cidade Sarah Kubitschek Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Censura: +16

Ingressos: a partir de R$ 100 no Ingresse.com

Nando Viana em Brasília

Prestes a completar 15 anos de carreira, Nando Viana faz o quarto show da sua turnê aqui em Brasília, neste sábado (3). O humorista gaúcho traz muito humor, mesmo afirmando estar em crise — mas não é de criatividade, não, ok?

Nando Viana

Data: 3/6

Local: Teatro dos Bancários – 314/15 Sul, bloco A

Censura: +14

Ingressos: A partir de R$ 70 reais no deboa.com

Vitor Kley na Expotchê

Vitor Kley sobe aos palcos do DF amanhã (3) e traz suas músicas alto astral e cativante. A Expotchê, a maior feira de produtos e gastronomia do sul, traz a arte do cantor para a capital. A entrada é franca para a primeira hora de evento — no sábado, a festa começa às 13h e o show está marcado para as 21h.

Vitor Kley

Data: 3/6

Local: Expotchê – Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Censura: Livre na primeira hora. Depois, a partir de R$ 22 no site Ticket Mais

Ingressos: gratuitos

Cat Dealers

Hoje (2) os Cat Dealers se apresentarão no Mezanino da Torre de TV. A dupla brasileira de música eletrônica traz a cultura do House para a capital e promete um repertório cheio de mixes de diversos hits brasileiros. Vai ser muita animação!

Data: 2/6

Local: Mezanino da Torre de TV

Censura: +18

Ingressos: A partir de R$ 90 no Sympla

Major RD e Bin no Modesto – https://www.instagram.com/p/Cs4y_PfA2Sm/ Ellen Oléria – https://www.bilheteriadigital.com/festival-sinfonico-iv-03-de-junho