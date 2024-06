Jota Quest , Lulu Santos, Samuel Rosa e muito mais neste fim de semana

O fim de semana chegou e a programação cultural de Brasília está repleta de apresentações especiais. Para começar, o Na Praia Festival começa nesta sexta-feira (28). A oitava edição do evento, este ano inspirada na China, abre com shows de Jota Quest, Marcelo Falcão e Joyce Alane. Já o Funn Festival está chegando ao fim, com shows de Lulu Santos e Samuel Rosa também na noite de hoje, além de muito pagode com Belo, Turma do Pagode, Raça Negra e Pagode do Adame no sábado (29). A agenda ainda conta com o evento Pegada de Ritmos na Casa do Cantador, o Cine Brasília celebrando o Orgulho LGBTQIAP+ e vários espetáculos.

Na Praia Festival está começando

Preparem-se para a contagem regressiva! O Na Praia Festival está prestes a começar nesta sexta-feira (28). Em sua oitava edição, o evento deste ano traz o encanto da China como inspiração, e as festividades começam com shows incríveis de Jota Quest, Marcelo Falcão e Joyce Alane.

No sábado (29), será a vez do electrizante projeto Desmanttelo de Nattan incendiar o palco. E no domingo, a praia se transformará em uma pista de dança eletrônica com apresentações de Vintage Culture, Doozie e Meca.

Mas isso é apenas o começo! O line up completo inclui mais de 100 atrações que irão agitar a areia do complexo entre 28 de junho e 14 de setembro. A expectativa é de que mais de 300 mil pessoas participem dessa celebração musical épica ao longo de três meses de pura diversão.

Foto: Divulgação

Na Praia Festival 2024 – China

Quando: de 28 de junho a 14 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, Trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Informações: Site e Instagram

Ingressos

Lulu Santos, Samuel Rosa, Belo, Turma do Pagode, Raça Negra e Pagode do Adame no Funn Festival

O Funn Festival está chegando ao fim. O super evento, que começou em maio, contou com muita música, arte, gastronomia e diversão no Parque da Cidade. Para finalizar em grande estilo, nesta sexta-feira (28), haverá shows de Lulu Santos e Samuel Rosa. Já no sábado (29), a noite será dedicada aos fãs do bom e velho pagode, com Belo, Turma do Pagode, Raça Negra e Pagode do Adame.

Samuel Rosa. – Foto: Divulgação

Fuun Festival

Dia: sexta-feira (28) e sábado (29)

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Ingressos: a partir de R$ 110, pelo site

Pegada de Ritmos na Casa do Cantador

A festa Pegada de Ritmos dará seu pontapé inicial neste sábado (29), na Casa do Cantador, em Ceilândia, a partir das 20h. Há três décadas, este projeto cultural ilumina o Distrito Federal, levando cultura e conhecimento às comunidades com menor acesso às artes. O renomado Mestre Repentista Chico de Assis reuniu um elenco de artistas consagrados para realizar 12 apresentações imperdíveis em Ceilândia, Santa Maria, Taguatinga, Estrutural, Vila Telebrasília e Samambaia.

O mais incrível é que todos os artistas envolvidos são moradores da periferia do DF, usando suas artes como poderosas ferramentas de comunicação para promover uma sociedade mais justa, fortalecer a identidade e empoderar minorias.

Foto: Divulgação

Pegada de Ritmos na Casa do Cantador

Data: 29 de Junho de 2024, Sábado

Horário: 20h

Local: Casa do Cantador – Ceilândia

Entrada gratuita

Cine Brasília celebra o Orgulho LGBTQIAP+

Em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIAP+, o Cine Brasília, em colaboração com a vibrante Box Cultural e apoiado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, apresenta uma semana cinematográfica única. De 27 de junho a 3 de julho, o cinema se transforma em palco para estreias aguardadas e sessões inclusivas, promovendo uma jornada intensa de descobertas e celebração da diversidade sexual e de gênero.”

Cena do filme, “Love Lies Bleeding: O Amor Sangra – Filme de Rose Glass” – Foto: Divulgação/A24

Estreias de Filmes:

13 Sentimentos – Longa-metragem de Daniel Ribeiro

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra – Filme de Rose Glass

Tudo O Que Você Podia Ser – Longa de Ricardo Alves Jr

Moventes – Curta-metragem de Jefferson Cabral

Cine Brasília

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatSApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link

Mais informações: cinebrasilia.com ou @cinebrasiliaoficial

Espetáculo “Agora Inês é Morta”

Neste fim de semana, o Teatro Royal Tulip, em Brasília, será palco do emocionante espetáculo “Agora Inês é Morta”. Esta montagem revela a saga de dois corações, os de Inês e Pedro, que enfrentaram intriga, ódio e conflitos para ficarem juntos, onde a paixão triunfa sobre todas as adversidades. Contada pela própria Inês do além, a peça revela a complexa relação de seus personagens principais.

Inês, já no plano espiritual, trabalha incansavelmente com o apoio de Santa Isabel, avó de Pedro, para acalmar o coração de seu amado. O propósito delas é reconciliar pai e filho e restaurar a paz em Portugal. Quando Pedro se torna Rei, ele realiza um cortejo magnífico, trasladando o corpo de sua amada de Coimbra a Alcobaça, culminando na coroação de Inês como a Rainha Morta.

Foto: Divulgação

Espetáculo “Agora Inês é Morta”

Data: 28 e 29 de Junho de 2024, Sexta e Sábado

Horário: Sexta às 21h, Sábado às 18h e 21h.

Local: Teatro Royal Tulip

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos

Ingressos

Espetáculo “Enquanto Estamos Juntos”

Em uma única e imperdível apresentação no Teatro Caesb em Águas Claras, neste sábado (29), Bernardo Felinto e Isabelle Borges trazem ao palco ‘Enquanto Estamos Juntos’. A história de Klei e Júlia, que se encontram por acaso em um bar e se apaixonam à primeira vista, é um verdadeiro tour de force pelos altos e baixos de um romance.

Esta peça mescla comédia, drama e suspense, envolvendo o público em uma montanha-russa emocional que ecoa com a vida real de todos nós. Afinal, quem nunca enfrentou os desafios e as delícias de um relacionamento?

Foto: Divulgação

Espetáculo “Enquanto Estamos Juntos”

Data: 29 de Junho, Sábado

Horário: 20h

Local: Teatro CAESB Águas Claras

Classificação indicativa: 12 anos

Ingressos

Lucas Moll em “Um Cara de Pau Sem Tamanho”

O comediante Lucas Moll traz seu show “Um Cara de Pau Sem Tamanho” para Brasília, prometendo uma noite de risadas no Teatro do Brasília Shopping, neste sábado (29). O título intrigante não se refere ao que você imagina, mas sim a uma divertida celebração do descompromisso, sob a perspectiva única de alguém de estatura modesta e uma visão peculiar do mundo. Durante o espetáculo, temas como família, relacionamentos, religião, mudança de cidade e até depilação masculina serão abordados, garantindo uma jornada humorística inesquecível para o público.

Foto: Divulgação

Lucas Moll em “Um Cara de Pau Sem Tamanho”

Data: 29 de Junho de 2024, Sábado

Horário: 21h

Local: Teatro do Brasília Shopping

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos