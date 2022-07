Fechando julho com muita festa: confira a Agenda Brasília desta semana

Tem Favela Sounds, Festival Luz, Na Praia, Capital Moto Week e muito mais

Julho foi de muuuito evento em Brasília. Agora, chegou a hora de dizer tchau para o sétimo mês do ano. Para curtir esse finzinho de mês, tem várias festas à disposição. Assiste aí e depois lê os detalhes de cada evento:

Pagode, rap, funk e pop no Festival Luz

O Festival Luz chega à última semana em grande estilo. Para marcar o encerramento, os organizadores prepararam até um pagode na quinta-feira (28), com o Doze por Oito, grupo local que vem lotando tudo que é casa de show. Na sexta (29), tem WC no Beat, Hyperanhas, Felp 22 e Disstinto; no sábado (30), Duda Beat fecha com chave de ouro ao lado de Paula Torelly, Odara Kadiegi, Chicco Aquino e Umiranda.

Festival Luz 2022

Data: 28, 29 e 30 de julho de 2022

Quinta: Doze por Oito (participação de Se Joga, Nossa Galera, Amaral e surpresas), Sidhvrta e Blandim

Sexta: WC no Beat, Hyperanhas, Felp 22 e Disstinto

Sábado: Duda Beat, Paula Torelly, Odara Kadiegi, Chicco Aquino e Umiranda

Local: Ascade – St. de Clubes Sul, Trecho 2

Hora: 22h

Vendas no Sympla

Favela Sounds

O maior festival de música de periferia do país tá de volta ao ritmo presencial! Além das ações sociais que estão rolando desde o mês passado, o Favela Sounds vai promover 22 shows na sexta e no sábado. Tem Jorge Aragão, Criolo, Rebecca, Cesar MC e muito mais. A programação completa tá no site deles.

Favela Sounds 6ª edição

Atividades formativas ao longo do mês de julho

O Baile

Datas: 29 e 30 de julho

Horários: 17h às 04h

Local: Praça do Museu Nacional da República (Esplanada dos Ministérios)

Entrada franca com retirada de ingressos no link https://www.sympla.com.br/favela-sounds—o-baile__1641449

Conheça a programação completa do evento em https://favelasounds.com.br/home/

Transmissão ao vivo no canal de Youtube do Favela Sounds e no Music Box Brazil

Classificação indicativa: 18 anos

FBC no Favela Talks

Antes dos shows do fim de semana, o Favela Sounds preparou o Favela Talks, uma roda de conversa com shows de vários artistas locais, como Nenzin, Lyndon, Margaridas, Trança, Hate RCT, Fillipe Costta, entre outros. Quem fecha a noite é o rapper mineiro FBC.

Favela Talks

Datas: 26 a 30 de julho, das 9h30 às 18h

Local: Espaço Cultural Renato Russo (

Entrada franca com retirada de ingressos no link https://www.sympla.com.br/evento/favela-talks-conferencia/1644940

Ingressos dos showcases para não-credenciados: R$ 20 (1º lote), disponíveis em www.shotgun.live/pt-br/events/29-07-showcases-favela-sounds-fbc-na-birosca

Classificação indicativa: Livre

Informações: https://talks.favelasounds.com.br/

Na Praia

O fim de semana no Na Praia vai ser de respeito! Não que as outras semanas não tenham sido, né, mas essa merece destaque. Na sexta-feira, os lendários Fagner e Elba Ramalho cantando Luiz Gonzaga; no sábado, os estourados Nattan, Xand Avião e Felipe Amorim vão quebrar tudo; e no domingo, as também estouradas Ludmilla e Gloria Groove fecham o fim de semana com chave de ouro

Na Praia Festival

Sexta, 29/07 – Fagner e Elba Ramalho cantam Gonzagão

Sábado, 30/07 – Xand Avião, Nattan, Felipe Amorim

Domingo, 31/07 – Ludmilla, Gloria Groove

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc

A Lady Leste tá voltando, Brasília! Gloria Groove se apresenta no domingo (31). Foto: Divulgação

Capital Moto Week

Após levar milhares de pessoas à Granja do Torto na primeira semana, o Capital Moto Week 2022 chega ao fim. Hoje (28) tem Detonautas; amanhã (29), Paralamas do Sucesso. e no sábado (30), Capital Inicial. Em todos os dias também terão apresentações de bandas locais. Confira a programação:

Capital Moto Week

Data: de 21 a 30 de julho

Local: Granja do Torto

Quinta: Breakdown, deadfish e Detonautas

Sexta: Caos Lúdico e Paralamas do Sucesso

Sábado: Daniel Kallazans e Capital Inicial

Ingressos: R$ 50 para ter acesso ao evento ou fazendo a doação de de 1 kg de alimento não perecível ou descarte de lixo eletrônico para pagar meia-entrada

Entrada gratuita: vale para deficientes e motociclistas que estiverem pilotando

Pontos de venda: no site ou na loja conceito do CMW no Iguatemi Brasília ou na bilheteria local

Mv Bill no Brasília Hip Hop

O festival Brasília Hip Hop acontece nesta sexta-feira (29). Vai ter show do rapper carioca MV Bill, com participação de Kmila CDD, e do paulistano Salvador da Rima. Artistas locais complementam a programação. A festa rola na Praça da Bíblia, em Ceilândia.

Festival Brasília Hip Hop

Data: sexta-feira, 29 de julho

Hora: a partir das 21h

Atrações: MV Bill part. Kmila CDD, Salvador da Rima, Coktel Molotiv, Frank, Histec, Guind’Art 121, MC Vihayd, Sobreviventes de Rua, Atitude Cosciente, Voz Sem Medo, Lukas 011, DJ Marola, DJ Jean, Cortez da NT, DJ Falcão, DJ ED, Dudu Mano, Rennacer Rap

Entrada: 1 kg de alimento

MV Bill e Kmila CDD vão cantar o clássico “Estilo Vagabundo”. Foto: Divulgação

Beba!

O Beba! (é o Beba no Quadrado, eles só deram uma encurtada no nome) chega ao fim neste fim de semana com shows presenciais no Boulevard Shopping, na Asa Norte. Vai ter muita bebida boa, música boa, gente boa… e o melhor: de graça!

BEBA!

Local: Estacionamento externo do Boulevard Shopping

Data: 30 e 31 de julho

Horário: 11h às 22h

Confira a programação

Entrada gratuita