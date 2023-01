Ensaios da Anitta, DJ Guuga e muito mais: confira a Agenda Brasília desta semana

Fim de semana no DF tem Bruninho e Davi, Illusionize, musical dos Beatles, atrações musicais locais, teatro, programação infantil… confira detalhes

A Agenda Brasília desta semana está no ar! E, para variar, a capital terá mais um fim de semana repleto de atrações.

O principal show do fim de semana é o evento Ensaios da Anitta! Mas ainda tem DJ Guuga, Bruninho e Davi, Illusionize, musical dos Beatles, atrações musicais locais, teatro, programação infantil… Confira no vídeo e leia os detalhes em seguida:

Ensaios da Anitta

Um dos grandes eventos de Carnaval do país, protagonizado por ela que talvez seja a maior artista brasileira dos últimos anos, desembarca em Brasília pela primeira vez neste fim de semana. O Ensaios da Anitta chega à capital neste sábado (21). O local será o complexo Na Praia, já conhecido pelo morador do Distrito Federal. E a Girl From Rio promete convidados!

A festa começa a partir das 15h, e os ingressos custam a partir de R$ 200 (quinto lote).

Ensaios da Anitta

Sábado, 21 de janeiro

A partir das 15h

Na Praia – Setor de Clubes Sul, trecho 2

Ingressos a partir de R$ 200 no Ingresse

DJ Guuga

O Complexo Fora do Eixo (Saan) recebe, nesta semana, os shows de Wiu e DJ Guuga. Ontem (19), o trapper cearense de 20 anos agitou a galera na festa “Quinta Marcha”. Hoje, é a vez de Guuga mostrar ao público brasiliense seus sucessos no funk e no piseiro, como “Depende”, “Funk do Pai”, “Faz Assim Fiu Fiu”, “Volta Bebe, Volta Neném”, e “Rave de Hits”. Logo depois, tem o pagodinho da turma do Doze por Oito, além dos DJs Caio Hot, Daniel Futuro e DJ Kacá.

DJ Guuga no Complexo Fora do Eixo

Sexta-feira, 20 de janeiro

Programação: DJ Guuga, Doze por Oito, Caio Hot, Daniel Futuro e DJ Kacá

A partir das 20h

Complexo Fora do Eixo – Saan, Quadra 1

Ingressos no site Furando a Fila

Classificação: 18 anos

Gabriel Boni e Bruninho e Davi

O segundo fim de semana da temporada de verão do Cafe de La Musique Brazilian Paradise traz o DJ Gabriel Boni nesta sexta (20) e a dupla sertaneja Bruninho e Davi no sábado (21). Os ingressos para ambos os shows estão à venda pelo Sympla e custam a partir de R$ 60.

Cafe de La Musique Brazilian Paradise

Sexta e sábado, 20 e 21 de janeiro

Cafe de La Musique – Setor de Clubes Esportivos Sul, atrás do Pier 21

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Para mais informações: @cafebrazilianparadise e @top7entretenimento

Pagode do Béli

A quem estiver procurando um pagodinho, o Pagode do Béli tá de volta! Com casa sempre cheia, o evento passou por uma pausa em outubro passado, mas retorna à cena neste sábado (21), com muitos convidados da música brasiliense, além, claro, do próprio Béli. E agora virou baile e vai até 6 da manhã! É no Villa Real (Taguatinga), a partir das 21h.

Pagode do Béli

Sábado, 21 de janeiro

A partir das 21h

Villa Real Eventos – Colônia Agrícola Samambaia Lote 1A – Taguatinga, Brasília

Ingressos no link

Mais informações: (61) 99870-4956

Samba no Conjunto

O Samba no Conjunto ganha uma edição especial de férias e acontece nos próximos dois sábados, 21 e 28 de janeiro. A roda de samba fica a cargo de Riko Fernandez; já a feijoada e as cervejas serão servidas pelos organizadores do evento Beba do Quadrado, com chopp Cruls e cerveja Cacildis a R$ 5. O evento acontece no Jardim Urbano do Conjunto Nacional, a partir das 12h. A entrada é gratuita.

Samba no Conjunto by Cacildis

21 e 28 de janeiro

A partir das 12h – o samba começa às 13h

Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Entrada franca

Illusionize no Fone Festival

A capital federal recebe, no sábado (21), o Fone Festival. Dentre as atrações do evento está o DJ Illusionize. O festival ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e conta ainda com os DJs Gorillowz, Gustavo Mota, MkJay e Carol Seubert. Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 90.

Fone Festival apresenta Illusionize

Sábado, 21 de janeiro

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília-DF

A partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 90 no site do festival

Classificação: 18 anos

Beatles num Céu de Diamantes

O Centro de Convenções Ulysses recebe, neste sábado (21), o musical ‘Beatles num Céu de Diamantes’, que volta à ativa após três anos fora dos palcos. O espetáculo é uma revista musical e traz uma emocionante visão teatral sobre a obra dos Beatles. Sucessos como “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let it Be”, “Help”, “Come Together”, “Here Comes the Sun”, “Something”, “Yellow Submarine” e “Strawberry Fields Forever”, e muitos outros, fazem parte do repertório.

A apresentação é única, a partir de 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital.

Beatles Num Céu de Diamantes

Sábado, 21 de janeiro

A partir das 21h

Centro De Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre

Espetáculo ‘A Tensão’ no CCBB

O CCBB Brasília abre as portas para a exposição “A Tensão”, com obras do artista Leandro Erlich, a partir deste sábado (21) até 23 de abril. São criações de grandes dimensões, como, por exemplo, uma piscina em que o visitante pode entrar e ficar sem submerso, mas sem se molhar. Há também um elevador de fundo infinito que costuma chamar atenção por onde passa a exposição. A entrada é gratuita.

‘A Tensão’ – CCBB Brasília

Centro Cultural Banco do Brasil – Setor de Clubes, trecho 2, Brasília-DF

Visitação se inicia no sábado (21) e vai até 23 de abril

Terça a domingo, das 9h às 20h30

Entrada gratuita, com retirada de ingresso no site bb.com.br/cultura