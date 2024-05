Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Bruno e Marrone, Falamansa e Marcos e Belutti animam fim de semana no DF

O fim de semana chegou e a programação cultural de Brasília conta com apresentações para lá de especiais. Para começar, o Funn Festival continua com tudo, com shows de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e a banda Falamansa, nesta sexta-feira (31) e das duplas Bruno e Marrone e a dupla Marcos e Belutti no sábado (1). A agenda ainda conta com vários espetáculos teatrais, onde Zezé Polessa vive Nara Leão na Caixa Cultural, a comédia “Mais um clichê de amor” retorna para o quadradinho, além da versão contemporânea de “Medea” da Cia do Sopro. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (31) e domingo (02).

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Bruno e Marrone, Falamansa e Marcos e Belutti no Funn Festival

O Funn Festival continua com tudo, neste final de semana chegou a vez do forró e sertanejo, para dar início com o pé direito nas festividades juninas, nesta sexta-feira (31), os shows ficam por conta de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e a banda Falamansa. Já no sábado (1), invadem o palco as duplas Bruno e Marrone e Marcos e Belutti.

Funn Festival

Dia: sexta-feira (31) e sábado (1º)

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Ingressos: a partir de R$ 110, pelo site

Rick e Renner na Worlld Brasília

A dupla Rick e Renner retorna ao Distrito Federal nesta sexta-feira (31), na Worlld Brasília. O show conta com sucessos como “Ela é Demais”, “Coisa de Deus”, “Filha” e “Bebedeira”.

Rick e Renner

Dia: sexta-feira (31)

Horário: a partir das 21h

Local: Worlld Brasília- SIA Trecho 3

Ingressos: a partir de R$ 30, pelo site

Mistura Geral de Música Brasileira

Um retrato da música contemporânea brasileira, fiel à diversidade e relevância artística que traz em si provocação social e respeito às pautas identitárias. Esse é o cardápio musical trazido pelo Mistura Geral Música nos repertórios de Otto, Lirinha, Sandra Sá, Hodari, Letícia Filho, Puro Suco, Seu Preto e Ane Êoketu. Potências musicais que irão galvanizar mentes, almas e corações neste final de semana no Teatro dos Bancários com entrada gratuita.

Mistura Geral – Música

Data: 30 de Maio a 02 de Junho

Horário: às 20h

Local: Teatro dos Bancários (314/315 Sul)

Entrada Gratuita

Espetáculo em homenagem a Nara Leão com Zezé Polessa

Depois de 60 anos do lançamento do álbum Nara, Zezé Polessa dá voz e corpo à cantora de origem capixaba – e vivência carioca – em musical de teatro escrito e dirigido por Miguel Falabella.

Nara

Dia: de quinta-feira (30) até domingo (2)

Horário: sexta, 19h; sábado e domingo, 18h

Local: Caixa Cultural – SBS – quadra 4 – Lotes 3/4

Ingressos: a partir de R$ 15, pelo site

Espetáculo “Mais um clichê de amor”

A comédia “Mais um clichê de amor” reestreia nos dias 31/05 e 01/06, em curtíssima temporada no Teatro Sesc da 504 Sul. Na trama, dois jovens se esbarram, os livros caem, eles se olham como dois cachorros olhando frango na padaria e ficam completamente apaixonados? QUE CLICHÊ!

Espetáculo “Mais um clichê de amor”

Data: 31 de Maio e 01 de Junho de 2024, Sexta e Sábado

Horário: Sexta às 20h30 e sábado às 18h30 e 20h30

Local: Teatro Sesc 504 Sul

Ingressos no site

Cia. do Sopro apresenta “Medea”

Com 10 anos de trajetória, a Cia do Sopro encena Medea, uma versão contemporânea do dramaturgo inglês Mike Bartlett para o clássico de Eurípedes. O espetáculo é dirigido por Daniel Infantini. Medea é um clássico do teatro grego e, nesta montagem, há a história de uma mãe, negligenciada, traída, abandonada, acuada, entre a gravidez e o puerpério.

Medea, de Mike Bartlett, com a Cia do Sopro

Local: Caixa Cultural Brasília

Endereço: Setor Bancário Sul Q. 4 – Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília – DF

Data: 31 de maio a 2 de junho, sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h

Ingressos: R$30,00 (inteira) | R$15,00 (meia), pelo site

Espetáculo “O Teatro Mágico – Voz & Violão”

Nesta sexta-feira (31), o cantor e compositor Fernando Anitelli apresenta o espetáculo “O Teatro Mágico Voz & Violão”, no Teatro Teatro La Salle. O show é um convite para um encontro mais intimista, com muita interação com o público, revisitando as raízes, as referências e as faíscas criativas que deram origem à história desse grupo icônico.

No palco, Anitelli apresenta clássicos e sucessos, como: “O anjo mais velho”, “Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso pequeno castelo”. Além disso, o público terá o prazer de ouvir algumas canções da nova turnê “Histórias para Cantar”.

Espetáculo “O Teatro Mágico – Voz & Violão”

Data: 31 de Maio de 2024, Sexta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Ingressos no site