Do rock ao sertanejo, do cinema ao teatro: Brasília transborda arte em mais uma semana

Hoje mesmo (4), a programação começa a todo vapor, com muita música, shows e festivais!

Está impossível não se animar com o que Brasília tem a oferecer neste fim de semana! A Agenda Brasília está composta por shows, eventos, espetáculos, e até lançamentos de audiovisual, proporcionando entretenimento incomparável. Não perca as atrações imperdíveis que esperam por você! Abaixo, confira mais detalhes sobre esses eventos que prometem encantar e emocionar.

Rock na Ciclovia

Após cinco anos, o festival Rock na Ciclovia acontece novamente, neste sábado (5), agora no Sol Nascente. O evento busca dar visibilidade para bandas pequenas do rock brasiliense, e já ajudou a consolidar nomes como Plebe Rude e Legião Urbana. Se apresentam os grupos Ultra Metade, Intokáveis, Prisão Civil e Barbarella B, mostrando que o rock não está morto!

Quando: 5/8, às 13h

Onde: chácara 96A, Chácara do Padre, trecho 2, Sol Nascente

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada franca

Primórdios do festival com a presença do Renato Russo, em 1982. Foto: acervo Rock na Ciclovia

Na Praia – Luan Santana, Ludmilla, MC Ryan SP e muito mais

O festival Na Praia promete muito funk, pop, pagode, rap e sertanejo para este final de semana! Hoje mesmo (4) a música brasiliense comanda com o grupo Doze na Praia. Amanhã (5) tem Luan Santana, Murilo Huff e Mari Fernandez. E para fechar com chave de ouro, domingo (6) traz Ludmilla, MC Ryan SP, BK’ e DJ Guuga. Não tem como alguém sair insatisfeito!

Quando: 4 a 6/8, às 18h

Onde: Na Praia Parque – Setor de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 13, Asa Sul, Brasília-DF

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 40 na r2

XIV Arraiá Brasil

O XIV Arraiá Brasil será realizado neste sábado (5) e domingo (6), na Administração Regional do Paranoá. O concurso nacional de quadrilhas receberá grupos de 11 estados e do Distrito Federal, em uma festa aberta ao público.

Participarão da competição as quadrilhas Arroxa o Nó e Ribuliço, do Distrito Federal. Também disputarão o título os grupos Uai São João-GO, Ubando-PB, Matutos na Roça-AC, Junina Sai de Baixo-MA, Araquém-RJ, Amor Caipira-RO, Fogo no Rabo-PA, Os de Fora-MT, Encanto do Oeste-BA, Mandacaru do Sertão-PI e Pizada da Butina-TO.

XIV Concurso Nacional de Quadrilhas Arraiá Brasil

Quando: 5 e 6 de agosto

Onde: Estacionamento da Administração Regional do Paranoá

Entrada gratuita

Horário e mais informações: @linqdfe

Xangai, Elomar e Vital Farias

Sete anos depois, os músicos do projeto “Cantoria” se reencontram novamente no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para trazer muita música repentista do nordeste para a capital. Xangai, Elomar e Vital dividem o palco simultaneamente para tocar, cantar, contar causos e relembrar histórias e vivências.

Quando: 4/8, às 20h

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos: a partir de R$ 90 na Bilheteria Digital

Foto: Divulgação

Estrela da Tarde

Francisco Rio, cineasta, brincante e dançarino natural do Gama, estreia sua série documental “Estrela da Tarde” neste sábado (5), na sua região administrativa natal. O documentário do artista transgênere é dividido em três capítulos e aborda temas como gênero, branquitude, território, violência, poesia entre outros. É a memória candanga encarnada no audiovisual!

Quando: 5 a 28/8

Onde: em espaços culturais do Gama e online, checar no instagram estreladatardefilme

Classificação indicativa: +12

Ingressos: entrada franca

Foto: Divulgação

Hiato – Ricardo Goii, Bruno Moutinho e Voga

A nova label do Mezanino da Torre de TV promete diversidade para todos aqueles que amam música eletrônica, e acontece hoje (4). O line up traz os DJs Bruno Moutinho (SP), Ricardo Goii (SP) e Voga (BSB). A promessa é de agradar a todos os gostos possíveis dentro da vertente do eletrônico.

Quando: 4/8 às 22h

Local: Mezanino – Torre de TV

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 80 na Bilheteria Digital

Foto: Divulgação

Hora Animada com Mamulengo Fuzuê

Neste fim de semana (5 e 6), uma nova edição do Hora Animada traz o grupo Mamulengo Fuzuê e anima a criançada no Boulevard Shopping. A história de Benedito, Rosinha e Boizinho Fuzarca por meio de teatro de bonecos O espetáculo mostra as aventuras do trio ao mesmo tempo que interage com o público, além de um forte jogo de improvisação. É um singelo passeio pelo imaginário popular brasileiro.

Quando: 5 e 6/8, às 16h

Onde: Boulevard Shopping Brasília – 2º piso, em frente a Riachuelo

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada franca

Foto: Divulgação

Supercombo

O rock alternativo desembarca em Brasília com a banda Supercombo, que vai se apresentar neste sábado (5). Pela primeira vez, “Remédios”, novo e sexto álbum do grupo, toca ao vivo na capital. O disco traz a conhecida essência da banda, mas também com uma mistura de pop. A loucura vem na medida certa!

Quando: 5/8, às 20h

Onde: Toinha Brasil Show – Lote 05/08 Quadra 9 Sof Sul Q 2

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 60 no Sympla

Perdoa-me: Pesadelo Show!

Teatro clássico e cultura pop se unem no novo espetáculo do grupo Novos Candangos. A partir de hoje (4), é apresentada a peça que mistura o clássico brasileiro “Perdoa-me por me traíres” com o musical de terror “Rocky Horror Picture Show”, além de várias referências do seriado mexicano “Chapolin”. Ocorre uma imersão no mundo dos cabarés onde diversos segredos são desvendados.

Quando: 4 a 13/8 às 20h

Onde: Teatro Sesc Garagem – 913 Sul

Classificação indicativa: +14

Ingressos: a partir de R$ 20 no Sympla