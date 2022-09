Confira as dicas do fim de semana na Agenda Brasília

Fim de semana e feriado na próxima quarta-feira (7) serão agitados na capital

Vamos começar setembro com o pé direito? Confere aí essa lista de eventos disponíveis na cidade pro fim de semana e pro feriado:

Na Praia

Após dois meses de shows, cultura e lazer na capital, o Na Praia Festival chega à reta final. No próximo fim de semana, o penúltimo da temporada 2022, tem muitas atrações.

Na próxima sexta-feira (2), além de Gabriel, O Pensador, tem mpb e pop rock com Lulu Santos; no sábado (3), sobem ao palco Planet Hemp e BaianaSystem; no domingo, encerram o fim de semana os recém-anunciados Matheus e Kauan.

E feriado de 7 de setembro também vai ser de muita música. Na véspera, dia 6, tem pagode com os pratas da casa Di Propósito, além do Dennis DJ e de sua filha Tilia. Já no feriado em si, é dia dos DJs internacionais Armin Van Buuren e Kaskade agitarem a praia de Brasília.

Na Praia Festival

Até 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos somente pelo app R2 com.vc, pelo site r2.com.vc, na bilheteria no local do evento e no concierge no Mané Mercado

Stand Up Raíz

Pioneiros do Stand Up no Brasil, os humoristas Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho desembarcam na capital no dia 2 de setembro para apresentar seu show “Stand Up Raiz”, às 20:30h, no Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos estão à venda no site ingressodigital.com.

Stand Up Raíz

Data: 2 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h30

Abertura das portas: 20h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos a partir de R$ 70 na Ingresso Digital

Solange Almeida

A cantora Solange Almeida desembarca em Brasília nesta sexta-feira (2) para fazer show na Worlld Brasília, no SIA. O ingresso está sendo vendido a R$ 40 no Sympla.

Solange Almeida

Quando: 2 de Setembro

Onde: Worlld Brasília – SIA Trecho 3

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Classificação: 18 anos

Patrono Festival

Brasília recebe, no feriado do dia 7 de setembro, o Patrono Festival, com shows de rap e funk na prainha da Asbac. Xamã, MD Chefe, Delacruz, Froid e Kevin o Chris estão entre as atrações. Os ingressos custam a partir de R$ 70.

Patrono Festival 2022

Data: 07 de setembro de 2022, quarta-feira

Local: Prainha da Asbac – St. Clubes Sul, Trecho 02

Horário: a partir das 14h

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 70 no Furando a Fila

MC Koringa no Complexo

O funkeiro carioca MC Koringa, famoso por emplacar músicas em novelas e por hits como “Tamborzão Tá Rolando”, se apresenta neste sábado (03/09) em Brasília. O show acontece a partir das 20h, no Complexo Fora do Eixo, localizado no SAAN. Os ingressos já estão à venda pelo site Furando a Fila e os valores são a partir de R$40.

MC Koringa no Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Data: 03/09

Hora: a partir das 20h

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Valor: a partir de R$ 40 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos

Otto

Brasília recebe neste sábado (3), a segunda edição do Suvaco do Cafuçu, evento promovido pelos blocos carnavalescos da cidade Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado. Será uma festa-show cheia de atrações, no Birosca do Conic. O grande destaque da noite é a apresentação do cantor Otto (PE), que lança seu sétimo disco de carreira. A festa começa às 22h. Haverá venda de bebidas e alimentos no local. Ingressos a partir de R$ 50, à venda no site Shotgun.

2ª edição do Suvaco do Cafuçu

Birosca do Conic

Sábado, 3 de setembro, a partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 50 no Shotgun

Realização e produção: Formiga Produções, Raízes Produções, Birosca, Bloco Cafuçu do Cerrado e Bloco Suvaco da Asa

Beba em Conjunto

O Beba em Conjunto acontece novamente no próximo fim de semana, trazendo muita música e boa cerveja ao Jardim Urbano do Conjunto Nacional. De sexta a domingo, estarão disponíveis as melhores cervejas artesanais produzidas no DF, distribuídas em mais de 60 torneiras de chopp, tudo acompanhado de churrasco, do inigualável sorvete de cerveja e atrações musicais que vão do samba à MPB. A entrada é gratuita.

Serviço: Beba em Conjunto

Data: 2, 3 e 4 de setembro

Horário: sexta e sábado, das 12h às 22h, e domingo das 12h às 20h

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Veja a programação completa

Entrada gratuita

Domingo no Parque

Estreia em setembro, no Parque da Cidade, o projeto Domingo no Parque. O evento, que ocorre todos os domingos do mês nos estacionamentos 10 e 11, promove música, gastronomia, entretenimento e lazer com entrada gratuita.

10 cervejarias e 10 food trucks estão confirmados para este domingo (4). A festa começa a partir das 11h, no estacionamento 10. À tarde, tem pagode com os grupos Samba de Roda da G4 e Zero61 e reggae com a banda Calango de Pedra. Uma das cervejarias confirmadas é a Quatro Poderes.

Domingo no Parque

Dias 04, 11, 18 e 25 de setembro

Locais: dias 4, 18 e 25 no Estacionamento 10 do Parque da Cidade, e no dia 11, no estacionamento 12

Entrada gratuita