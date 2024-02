Carnaval agita o quadradinho: confira a agenda de blocos de rua

São mais de 50 atrações que vão sacudir as ruas da capital, segundo informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

É oficial finalmente o Carnaval chegou! E quem gosta da folia pode ir se preparando para a festa. Confira uma lista de eventos preparada pelo JBr que vai sacudir o Distrito Federal.

Tropicalismo no carnaval com “Vamos FullGil”

No domingo (11), das 10h às 19h, o bloco de rua Vamos FullGil criado em 2019 celebrará o repertório do cantor e compositor Gilberto Gil e da Tropicália e sua expressão democrática, no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte). A programação inclui apresentações das bandas YPU e Saci Wèrè, e DJs Loly Alves, Umiranda e Odara Kadieg. A entrada é gratuita.

Bloco Vamos FullGil

Data: domingo (11)

Local: Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)

Entrada gratuita

Baratona e a sua tradição

O tradicional bloco Baratona vai sacudir Brasília na próxima segunda (12), com saída a partir das 13h30, no Parque da Cidade. O evento é um dos mais esperados do Carnaval da cidade.

Baratona

Data: segunda (12)

Local: Parque da Cidade

Entrada gratuita

Bloco das Divinas Tetas

Neste ano, o Bloco das Divinas Tetas celebra seu retorno “oficial” ao carnaval, pós-pandemia, estruturando a festa com recursos próprios. O show acontecerá na segunda-feira (12), das 11h às 18h no gramado da Biblioteca Nacional. Com entrada gratuita.

Divinas Tetas

Data: Segunda (12)

Local: Gramado da Biblioteca Nacional

Entrada gratuita

Carna histórico com bloco Rebu

O Rebu, maior bloco sapatão da capital, realizará uma edição histórica neste Carnaval . O grupo se reunirá no sábado (10), das 10h às 19h, no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte). Focado em artistas e profissionais LBTs, o bloco tem entrada gratuita e é aberto a todos que apoiam as causas LGBTQIA+.

Bloco Rebu

Data: sábado (10)

Local: Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)

Entrada gratuita

Galinho para sempre no quadradinho

O Galinho de Brasília, criado por amigos pernambucanos inspirado no Galo da Madrugada, está de volta e com mais de 30 anos de festa. Trio elétrico, instrumentos de sopro, sombrinhas de frevo e fantasias coloridas garantem a folia no próximo sábado (10), a partir das 9h com concentração no estacionamento da Matriz da Caixa. A entrada é gratuita.

Galinho de Brasília

Data: sábado (10)

Local: Setor de Autarquias Sul (SAS), quadras 03/04, estacionamento da Matriz da Caixa.

Entrada gratuita

‘Feliz Carnaval, Meu Amor’ com Fica Comigo

Diretamente do Rio de Janeiro, o bloco “Feliz Carnaval, Meu Amor” com o Fica Comigo vai alegrar o sábado (10) do Distrito Federal. Com ingressos disponíveis a partir de R$ 85, no site do Ingresse.

Feliz Carnaval, Meu amor

Data: sábado (10)

Local: Espaço Monumental Alvorada – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Ingressos: Ingresse

Monobloco na AABB

Quando o assunto é carnaval de rua, o grupo Monobloco é referência. No domingo (11), os foliões podem curtir o evento na AABB, a partir das 19h. Os cariocas surgiram em 2000 e são conhecidos por incorporar estilos musicais brasileiros ao samba, incluindo clássicos carnavalescos. Os ingressos podem ser comprados a partir de R$ 50, no site do Ingresse.

Monobloco na AABB

Data: Domingo (11)

Local: AABB – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Ingressos: Ingresse

Bloquinho Rock Folia agita a programação

Quem disse que quem curte rock não vai curtir? Na segunda-feira (12), o Bloquinho Rock Folia do Carna Contexto apresenta Daniela Firme, vocalista do grupo Rock Beats, Marcelo Mira, à frente de Alma Djem, e Alex Hurtado da Banda Heat, Bloco Eduardo e Mônica, banda Da Massa, dj Vini costa e TAY e banda com hits de Axé 90.Os roqueiros vão aproveitar a folia a partir de 12h, no Contexto Bar e Restaurante, com ingressos a partir de R$ 40, no site da Sympla.

Rock folia

Data: Segunda (12)

Local: Contexto Bar e Restaurante – Cotal Mil Iate Clube – SCES trecho 2 – conjunto 26/27

Ingressos: Sympla

A criançada não pode ficar de fora da festa!

Carnapati para os pequenos

O bloquinho de rua infantil Carnapati, do grupo de Teatral Mapati, promete agitar o DF com uma programação cheia de música, dança e diversão para toda a família. A diversão acontece nesta segunda-feira (12) a partir das 10h, no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte). A entrada é gratuita.

Carnapati 2024

Data: segunda (12)

Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)

Entrada: Gratuita