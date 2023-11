Brasília reúne samba, reggae, forró, teatro e muito mais neste fim de semana

Comemoração de 80 anos de Paulinho da Viola, FYAH Cultura Black e A Faculdade são destaques da Agenda Brasília

Chegamos a mais um fim de semana repleto de atrações locais, nacionais e internacionais no Distrito Federal. Destaque para Paulinho da Viola e a turnê que celebra 80 anos de vida do cantor, neste sábado (25). Ainda no mundo do samba e do pagode, também no sábado (25) tem a festa A Faculdade, com Jeito Moleque e Inimigos da HP. No domingo (26), o FYAH Cultura Black, com a banda americana Groundation em seu line up, pede passagem.

O fim de semana conta ainda com shows e apresentações de Liu, Nadson O Ferinha, Rodrigo Marques (stand up), O Defunto (teatro) e muito mais. Confira:

80 anos de muito samba

No ano em que completa 80 voltas ao sol, o sambista Paulinho da Viola está celebrando a vida com uma turnê que tem passado em várias capitais brasileiras. E neste sábado (25), é a vez do Distrito Federal. O cantor se apresenta no Centro de Convenções Ulysses, a partir das 21h, declamando, com toda sua fineza e elegância, sucessos como “Coração Leviano”, “Argumento”, “Foi um rio que passou em minha vida” e tantos outros. Ainda há ingressos disponíveis, a partir de R$ 100, na Bilheteria Digital.

Serviço

Paulinho da Viola

Data: 25 de novembro

A partir das 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 1000 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: (61) 3554-4005 / (61) 98141-1990

Jeito e Inimigos relembrando os pagodes 2005

Se você cresceu ouvindo “Sobrenatural”, “Me Faz Feliz” e “Toca um samba aí”, deve estar ansioso para que o sábado (25) chegue logo. O Jeito Moleque e o Inimigos da HP estarão juntos no Espaço Bothanic fazendo ‘A Faculdade’, evento que irá relembrar grandes sucessos de 2005 e anos próximos. Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital.

A Faculdade – Jeito Moleque e Inimigos da HP

Sábado, 25 de novembro

A partir das 18h

No Espaço Bothanic – Setor de Clubes Sul, conjunto 17

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital

Mais informações: @espacobothanic

Groundation no FYAH Cultura Black

O FYAH Cultura Black vai realizar sua quinta edição neste domingo (26), no Teatro de Arena do Cave, no Guará. O festival, que costuma aliar rap e reggae, traz, desta vez, a banda americana Groundation, um dos principais conjuntos de reggae contemporâneo do mundo. A Groundation está celebrando 20 anos do álbum “Hebron Gate” e será a primeira vez que o grupo vem à América do Sul!

O evento conta ainda com as bandas locais Vibração do Cerrado e BSB Ska Jazz Club, além da DJ Preta. A entrada é gratuita, mediante 1 kg de alimento não perecível.

FYAH Cultura Black – 5ª edição

Domingo, 26 de novembro

A partir das 15h

No Teatro de Arena do Cave – QE 17, Guará II

Atrações: Groundation,

Entrada franca, mediante 1 kg de alimento não perecível e retirada no Sympla

Mais informações: [email protected] | (61) 99874-2949

Liu

O DJ Liu, dono de sucessos como “Coastline”, “Nave Espacial”, e “All I Want”, se apresenta no Mezanino (Torre de TV) neste sábado (25), próximo da meia-noite. Autoditada, Liu já rodou o mundo espalhando seu som. Os ingressos para a festa custam a partir de R$ 110 na Bilheteria Digital.

Liu

Sábado, 25 de novembro

A partir das 23h30

No Mezanino da Torre de TV

Classificação: +18

Ingressos a partir de R$ 110 na Bilheteria Digital

O Ferinha pelo DF

Nadson, O Ferinha, fará três shows pelo Distrito Federal neste fim de semana. No sábado (25), o cantor estará no Águas Lindas Arena (atrás do antigo Kaen, Águas Lindas de Goiás-GO) e no Rancho Bakuk (às margens da BR-040). Domingo (26), ele se apresentará no estacionamento do Funções Múltiplas, em Planaltina-DF.

Nadson O Ferinha

Sábado e domingo, 25 e 26 de novembro

Ingressos e mais informações nos links:

Águas Lindas Arena | Rancho Bakuk | Planaltina-DF

Samba com forró no Minas Brasília

O grupo 7naRoda vai receber a cantora Mariana Aydar neste sábado (24), no Minas Brasília Tênis Clube. Será uma mistura incrível de forró com samba! Dadá Nunes e trio encerram a festa com chave de ouro. O evento começa a partir das 21h e tem entradas a partir de R$ 60 no Sympla.

7naRoda convida Mariana Aydar e Dadá Nunes

Sábado, 25 de novembro

A partir das 21h

No Minas Brasília Tênis Clube – SCEN, trecho 3

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Mais informações: @7naroda

Que tal fazer um som?!

Se você é músico e/ou apreciador de música instrumental, aqui vai uma boa sugestão: hoje (24), o Centro Cultural Botequim do Tampinha promove a Jam Session do Tampinha! Você, instrumentista, está convidado a levar seu instrumento e se juntar aos demais colegas para fazer um som. Mas se não toca e quer apenas curtir, será bem-vindo, garantem os organizadores. A entrada é franca. Os músicos que tocarem terão 15% de desconto em suas contas. Haverá ainda um sorteio de um vinho e uma tábua de frios.

Jam Session do Tampinha

Sexta-feira, 24 de novembro

A partir das 19h30

No Centro Cultural Botequim do Tampinha – SCES, trecho 2, próxima à Orla JK

Entrada franca

Mais informações: @botequimdotampinha

“Estamos Vivos”!

Depois de um passeio por unidades do Sesc-DF, o humorista recifense Rodrigo Marques volta a Brasília neste sábado (25) para dois shows no Teatro do Museu Nacional. O comediante apresenta o show “Estamos Vivos”, em que reflete sobre os instintos mais básicos do ser humano e aborda, com bom humor, a perspectiva da sociedade sobre eles. No stand up comedy desde 2008, Rodrigo é membro do programa ‘A Culpa é do Cabral’, no canal fechado Comedy Central. Os ingressos para sábado (25) custam a partir de R$ 70 no site Ingresso Digital.

Rodrigo Marques em “Estamos Vivos”

Sábado, 25 de novembro

Sessões às 19h e 21h

No Teatro do Museu Nacional (Setor Cultural Sul, próximo à Rodoviária do Plano Piloto)

Ingressos a partir de R$ 70 no Ingresso Digital

Classificação indicativa: 14 anos

“O Defunto”

O Espaço Pé Direito (Vila Telebrasília) recebe a peça teatral “O Defunto”, em sessões nesta sexta, sábado e domingo, 24, 25 e 26 de novembro, sempre às 20h. Na trama, o divertido jogo de duas mulheres, interpretadas por Cláudia Theo e Regina Sant’ana, traz à tona verdades incômodas e sinaliza labirintos da alma humana. O espetáculo inédito tem direção de Antônio Fábio e é uma adaptação do texto “Le Défunt”, do dramaturgo francês René de Obaldia. A entrada é gratuita.

“O Defunto”

De 24 a 26 de novembro (sexta, sábado e domingo), sempre às 20h

No Espaço Pé Direito (Rua 1, Lote 23. Vila Telebrasília)

Entrada gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: @espetaculo_ odefunto

Desmistificando a Cannabis

O espaço “O Dispensário”, localizado na 102 Norte, promove, neste sábado (25), a segunda edição do evento “Experiências Canábicas”. O objetivo é reunir e conectar pessoas interessadas em discutir e conhecer mais sobre o mercado canábico brasileiro. Haverá vendas de produtos e uma variedade de opções de comida disponíveis para complementar a experiência, como hambúrgueres assinados pelo chef Bruno Curuja e sorvetes de morango com mel e de chocolate com terpenos idênticos aos das cepas de cannabis. A entrada é franca.

“Experiências Canábicas” – 2ª edição

Sábado, 26 de novembro

A partir das 12h

Na sede d’O Dispensário – CLN 102, bloco C, loja 30

Entrada franca e classificação livre

Mais informações: @odispensar.io