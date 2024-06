Boyce Avenue, Leonardo, Menos é Mais e últimos dias da Expotchê animam fim de semana do DF

O fim de semana chegou e traz muita diversão para todos os públicos do Distrito Federal. O Funn Festival continua com tudo, nesta sexta-feira (14), tem a atração internacional Boyce Avenue, a banda Lagun e o cantor Vitor Kley. No sábado (15), a noite é para os fãs de sertanejo com os shows de César Menotti & Fabiano e Leonardo. O grupo Menos é Mais traz a segunda edição do Churrasquinho em Brasília, com mais de 4 horas de música no Bosque da Arena BRB. Além da etapa final com várias ações em solidariedade ao Rio Grande do Sul da Expotchê no pavilhão de exposições do Parque da Cidade.

A programação ainda conta com a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, um olhar sobre a Amazônia através das lentes do fotógrafo japonês Hiromi Nagakura. Não para por aí, o maior evento de rock autoral, Fest Rock Brasília, retorna com exclusivamente para bandas do Distrito Federal e Entorno e muito festejo com o SESC+W3 e suas tradições juninas.

Boyce Avenue, Lagun, Vitor Kley, César Menotti & Fabiano e Leonardo no Funn Festival

Mais um fim de semana de Funn Festival com música, arte, gastronomia e diversão no Parque da Cidade. Nesta sexta-feira (14), tem a atração internacional Boyce Avenue, a banda Lagun e o cantor Vitor Kley. No sábado (15), a noite é para os fãs de sertanejo com os shows de César Menotti & Fabiano e Leonardo.

Fuun Festival

Dia: sexta-feira (14) e sábado (16)

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Ingressos: a partir de R$ 110, pelo site

Menos é Mais leva Churrasquinho com pagode para a Arena BRB

Os pagodeiros de plantão podem ficar animados, neste sábado acontece a segunda edição do Churrasquinho em Brasília. O projeto realizado pelo grupo Menos é Mais que promete agitar o Bosque da Arena BRB a partir das 14h, com mais de 4 horas de música, churrasco à vontade e participações especiais de atrações nacionais.

Churrasquinho Menos é Mais + convidados especiais

Data: Sábado, 15

Horário: a partir das 14h

Local: Bosque Arena BRB

Ingressos

Últimos dias da Expotchê

A Expotchê chega à etapa final com várias ações em solidariedade ao Rio Grande do Sul, o evento que acontece no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, conta com produtos nos estandes e atrações culturais como as bandas ‘Nenhum de Nós’, ‘Chimarruts’ e ‘Gurias Gaúchas’, somando 52 apresentações em dois palcos.

A gastronomia sulista, está recheada de ótimas opções como o arroz carreteiro, costela na baguete, crepes, porções de costela e de picanha, feijão tropeiro e muito mais.

31ª Expotchê

Data: Até 16 de junho

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Sexta: das 16h às 23h (entrada gratuita das 16 às 17h)

Sábado e domingo: das 11h às 23h (entrada gratuita das 11 às 12h)

Ingresso: R$20 (meia entrada e ingresso solidário)

Exposição do fotógrafo Hiromi Nagakura no CCBB

CCBB traz para Brasília a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, com curadoria de Ailton Krenak e curadoria adjunta de Angela Pappiani, Eliza Otsuka e Priscyla Gomes.

A mostra apresenta 120 fotografias do premiado fotógrafo japonês Hiromi Nagakura, realizadas em viagens com Krenak, principalmente pelo território amazônico, entre 1993 e 1998, além de objetos dos povos visitados e objetos para manipulação do público, como pranchas táteis e videolibras.

Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak

De 11 de junho a 18 de agosto

Galeria 01 do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Classificação indicativa: livre

Entrada gratuita, mediante emissão de ingressos na bilheteria física ou pelo site.

Fest Rock Brasília com 20 atrações

O Fest Rock Brasília, maior evento de rock autoral voltado exclusivamente para bandas do Distrito Federal e Entorno, ocorre neste final de semana na Torre de TV. Com entrada gratuita, o evento celebra o Dia do Rock Brasiliense. As bandas selecionadas receberão um cachê de R$ 4,5 mil por sua participação. Você não pode ficar de fora dessa!

Fest Rock Brasília

Quando: 15 e 16 de junho (sábado e domingo)

Horários: Sábado, das 16h às 23h. Domingo, das 15h às 22h

Local: Torre de TV (Eixo Monumental)

Classificação indicativa: livre

Informações

SESC+W3 leva suas tradições juninas

Entre sábado (15) domingo (16), o projeto Sesc+W3 leva uma festança de São João para a W3 Sul, a partir das 15h às 21h, no trecho entre o Sesc Alberto Vilardo, na 504 Sul, e o espaço Infinu, na 506 Sul.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, terá 13 atrações musicais e oito grupos de quadrilha se alternando nos dois palcos, entre eles: Arroxa o Nó, Rasga o Fole, Xique Xique; Caipirada, Formiga da Roça; Ribuliçu; Mala Véia e Arraiá dos Matuto.

SESC+W3

Data: Sábado (15) e domingo (16)

Horário: A partir das 15h

Entrada gratuita

Festa Fuazeiro celebra seus 20 anos

A festa popular Fuazeiro, que faz um lindo louvor a Brasília, celebra seus 20 anos com um amplo e festeiro projeto batizado de “Festas Vivas”, projeto realizado pela Artise e pelo Centro Tradicional de Invenção Cultural em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e com o GDF. Como não poderia ser diferente, em 2024, o aniversário do Seu Estrelo representa mais uma oportunidade criada pelo grupo para promover diversidade e cultura no DF. Entre as estrelas locais, está a tradicional sambada do próprio grupo e a Orquestra Alada Trovão da Mata. Diretamente de Pernambuco, o Fuazeiro recebe Maciel Salú, mestre de maracatu-rural, rabequeiro, cantor e compositor.

Festa Fuazeiro

Data: Sábado, 15

Local: Centro Tradicional de Invenção Cultural, 813 sul

19h Entrega de Título de Cidadão Honorário para Mestre Tico Magalhães

Entrada gratuita