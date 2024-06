Anavitória, Nando Reis, Roupa Nova e Paulo Ricardo e muito mais neste fim de semana

O fim de semana chegou e a programação cultural de Brasília está repleta de apresentações especiais. Para começar, Anavitória e Nando Reis estão de volta ao quadradinho para uma celebração musical cheia de amor. O Funn Festival continua com tudo, com shows do Fundo de Quintal, Roupa Nova e Paulo Ricardo nesta sexta-feira (21), além de muito Hip-Hop com Filipe Ret, Caio Luccas e MC Maneirinho no sábado (22). A agenda ainda conta com o espetáculo “Divã da Carmela” no Teatro Sesc da 504 Sul, o Sesc Palco Giratório no Teatro Garagem e o São João do Boi do Seu Teodoro em Sobradinho.

Anavitória e Nando Reis celebram o amor com Turnê dos Namorados

Após seis anos da primeira colaboração, o duo Anavitória e o cantor Nando Reis se reúnem novamente em uma turnê especial dos namorados, que acontece neste domingo (23), no Centro de Convenções Ulysses.

Num misto de sucessos que passeiam por “De Janeiro a Janeiro”, “Ai, Amor”, “Pra Você Guardei o Amor”, “Trevo” e “Relicário”, o show promete um infinito de emoções compartilhadas entre artistas e público, com hits que transcendem gerações.

Foto: Divulgação

Anavitória e Nando Reis

Dia: 23 de junho (domingo)

Abertura: 19h

Início do show: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação: 16 anos

Ingressos

Fundo de Quintal, Roupa Nova, Paulo Ricardo, Filipe Ret, Caio Luccas e MC Maneirinho no Funn Festival

Mais um fim de semana de Funn Festival com música, arte, gastronomia e diversão no Parque da Cidade. Nesta sexta-feira (21), tem shows do Fundo de Quintal, Roupa Nova e Paulo Ricardo. Já no sábado (22), a noite é para os fãs de Hip-Hop com Filipe Ret, Caio Luccas e MC Maneirinho.

Foto: Divulgação

Fuun Festival

Dia: sexta-feira (21) e sábado (22)

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Ingressos: a partir de R$ 110, pelo site

Espetáculo “Divã da Carmela” em cartaz no Teatro Sesc 504 Sul

Neste sábado (22) e domingo (23), o Teatro Sesc 504 Sul será palco do espetáculo “Divã da Carmela”. O novo trabalho sucede o sucesso “Vai Carmela”, que lotou espaços da capital em temporadas passadas. A nova peça promete novidades que cativarão tanto os fãs de longa data quanto os novos espectadores.

Foto: Divulgação

Divã da Carmela

Dias: 22 e 23 de junho, às 19h

Onde: Teatro Sesc 504 Sul

Classificação: 12 anos

Ingressos

Sesc Palco Giratório

Neste fim de semana, é a última oportunidade para aproveitar os espetáculos do Palco Giratório, o maior projeto itinerante de artes cênicas do país. A programação conta com apresentações para a criançada, dança e performances teatrais. Confira!

Quinta-feira (20/06) – Teatro Garagem (Sesc 913 Sul)

16h – Espetáculo Mar Acá – Grupo Locômbia Teatro de Andanças (RR)

Sexta-feira (21/06) – Setor Comercial Sul (espetáculo de rua)

17h – Espetáculo Desvio – Muovere Cia de Dança (RS)

Sábado (22/06) – Teatro Garagem (Sesc 913 Sul)

20h – Espetáculo Similitudo – Projeto PÉS, Teatro-Dança para Pessoas com Deficiência ( DF)

Domingo (23/06) – Teatro Garagem (Sesc 913 Sul)

17h – Espetáculo Nuvem de pássaros – Movidos Dança (RN)

Foto: Divulgação

Sesc Palco Giratório

Data: Último final de semana

Entrada gratuita sujeita à lotação dos espaços.

Local: Teatro Sesc Garagem – 913 Sul

São João do Boi do Seu Teodoro

Este domingo (23), Sobradinho recebe o São João mais tradicional do Distrito Federal: o São João do Boi de Seu Teodoro! Chegando à sua 61ª edição, o evento celebra os 61 anos do primeiro brincante da capital.

A comilança está garantida, com os mais deliciosos quitutes dos festejos juninos. Este ano, o evento contará com duas praças de alimentação. O arraial terá também uma área de recreação infantil e muita cultura popular, com apresentações dos grupos Circo Artetude, Quadrilha Junina Xamegar, Tambor de Crioula de Seu Teodoro, Quadrilha Junina Pau Melado, Forró Alex Júnior, Quadrilha Junina Si Bobiá a Gente Pimba, Pé de Cerrado, Boi de Seu Teodoro – Batizado do Boi e Forró SPX Só Pra Xamegar.

Foto: Divulgação

São João do Boi de Seu Teodoro

Domingo, 23 de junho , a partir das 17h

Endereço: Av. Contorno, Quadra 15, Área Especial N° 02, Sobradinho-DF

Dica: Colocar no aplicativo de GPS – Boi de Seu Teodoro.

Entrada gratuita

CI: Livre