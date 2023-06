Agenda cheia de diversão e música em Brasília: confira as opções para o início das férias de julho

Festivais, show e oficinas movimentam a capital em ritmo diversificado

Brasília se prepara para uma semana repleta de música e diversão, atendendo todos os gostos e preferências, com uma ampla gama de festivais, shows, exposições e oficinas.

Mesmo durante o mês de julho, as festividades juninas (ou melhor, julinas) continuam com tudo! Mas se a preferência for por outra atividade, há várias outras opções disponíveis! Confira mais detalhes:

Padre Fábio de Melo em Brasília

A turnê “Este Sou Eu” traz o padre Fábio de Melo para Brasília amanhã (1), sua única apresentação na capital. O padre promete encantar o público com canções que já conquistaram o coração do público, como “Nas Asas do Senhor”, “Trem Bala” e “Deus Cuida de Mim”. Não perca a oportunidade de vivenciar esse reencontro especial entre artista e admiradores.

Data: 1 de julho

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação indicativa: +14

Ingressos: a partir de R$ 90 na Bilheteria Digital

Solo Ristorante – Mayara Dourado e Elias Augusto

O Solo Ristorante traz muita música de qualidade para esse final de semana! Nesta sexta (30), Mayara Dourado canta grandes sucessos do MPB e da música internacional também. O multi-instrumentista Elias Augusto toca no sábado (1), como side man (músico de palco).

Data: 30 de junho e 1 de julho

Onde: Solo Ristorante – CLS 403 Bloco C Loja 22

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos: couvert de R$ 13

Brinca+ SESI LAB: arte, cultura, ciência e tecnologia

O SESI Lab oferece programação especial para o público infanto-juvenil durante as férias de julho. Serão oferecidos shows, performances, teatro, oficinas e outros, tudo de forma gratuita! Neste sábado (1) as atividades começam com a festa julina do SESI Lab, que terá como atração principal a vencedora do Grammy Latino 2020, Mariana Aydar.

Data: 1 a 30 de julho

Onde: Setor Cultural Sul – SCTS 01 Bloco A, em frente ao Conic

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos: no Sympla

BsbHarpFestival 2023

O CCBB Brasília está sediando o I BsbHarpFestival, evento que reúne harpistas do mundo inteiro. O festival começou na última quarta (28) e vai até este domingo (2), e já é tradição no Rio e em São Paulo. Artistas de países como Alemanha, Holanda, Japão, Áustria, França e Brasil se apresentam neste encontro musical, que conta com entrada gratuita!

Foto: Divulgação

Data: 28 de junho a 2 de julho

Onde: CCBB Brasília

Classificação Indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita mediante a retirada de ingressos no Ingressoss.ccbb

Exposição “Coleção de Arte Bordallo Pinheiro – Diálogo entre artistas contemporâneas e o universo bordalliano”

A exposição “Coleção de Arte Bordallo Pinheiro” está acontecendo no Instituto Camões desde o dia 13 de junho, e fica disponível até hoje (30). Essa é sua última chance de apreciar a mostra inspirada na obra de Raphael Bordallo Pinheiro, renomado ceramista, caricaturista e jornalista português.

Foto: Divulgação

Data: 13 a 30 de junho

Onde: Instituto Camões – SES Avenida das Nações Quadra 801 Lote 2

Classificação Indicativa: livre

Mais informações no Arte Brasileiros

BIKE em Brasília tour – Arte Bruta

A banda BIKE está de volta a Brasília com um show inédito, apresentando as músicas do seu quinto álbum “Arte Bruta”. Lançado em maio de 2023 e produzido por Guilherme Held, o álbum é considerado o projeto mais conciso e marcante da trajetória da banda. E será possível presenciar essa experiência musical psicodélica neste domingo (2), na Infinu.

Data: 2 de julho

Onde: Infinu Comunidade Criativa – CRS 506 Bloco A Loja 67

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 25 no Sympla

Festa Junina do Impact Hub Brasília

Hoje (30) vai acontecer a Festa Junina do Impact Hub Brasília, na Asa Norte. O evento irá contar com delícias típicas, brincadeiras, karaokê e música ao vivo com o Trio Papudo. O ingresso inclui open food e, na área paga, uma seleção de cervejas artesanais, chopp, doces, refris orgânicos e muito mais!

Foto: Divulgação

Data: 30 de junho

Onde: Impact Hub Brasília – Ed. Íon SGAN 601 Lote H

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 40 no Sympla

BSB Bulls: Circuito de Rodeios

E para quem pode ir um pouco mais longe do quadradinho, a BSB Bulls reúne artistas revelações do DF para o aniversário de 33 anos da cidade de Cocalzinho, a somente 120 km da capital. Nomes como Néia MPB, Zé Victor, Max Fernandes, Yuri e Thiago, Rick Rangel, Pedro Maya e Rafael estarão presentes.

Foto: Reprodução

Data: 30 de junho a 2 de julho

Onde: ainda não informado

Ingressos: entrada livre mediante doação de um quilo de alimento

