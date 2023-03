Agenda Brasília traz Molejo, MC Marcinho e muito mais

Capital também recebe o Nipo Festival, evento que reúne o melhor da cultura japonesa no Parque da Cidade

A Agenda Brasília desta semana traz eventos de diversos ritmos e gêneros. Além de samba e pagode com Molejo, tem funk com MC Marcinho, house music no UP Time Festival e até cultura japonesa no Nipo Festival. A Festa da Lili, que faz história a cada edição, também consta em nossa lista semanal. Confira no vídeo e, em seguida, leia os detalhes de cada evento:

Molejo no Se Beber Não Case

Para o Bothanic, o Carnaval não acabou! Neste sábado (11), o complexo realiza o bloco Se Beber Não Case, e a atração principal é o grupo Molejo. Fundado em 1988, no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, o Molejo faz sucesso desde os anos 1990 com hits como “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Paparico”, “Ah Moleque”, entre outros. Ingressos a partir de R$ 44 no site.

Bloco Se Beber Não Case

Sábado, 11 de março

A partir das 16h

Bothanic Brasília – Setor de Clubes Sul, conjunto 17, Brasília-DF

Ingressos e mais informações no site do Bothanic

MC Marcinho na Worlld

Dono de vários hits que embalaram o início dos anos 2000 e que tocam até hoje, o funkeiro carioca MC Marcinho desembarca em Brasília nesta sexta-feira (10) para show na Worlld Brasília (SIA trecho 3). Marcinho deve relembrar sucessos como ‘Princesa’, ‘Glamurosa’, ‘Garota Nota 100’, ‘Rap do Solitário’ e muito mais. Antes disso, Wilian e Marlon prometem aquecer a galera. Ingressos a partir de R$ 30 (1º lote) no site Furando a Fila.

Cenário Carioca com MC Marcinho

Sexta-feira, 10 de março

A partir das 22h

Atrações: MC Marcinho, Wilian e Marlon

Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos a partir de R$ 30 (1º lote) no site Furando a Fila

UP Time Festival

O UP Time Festival chega a Brasília neste sábado (11), a partir das 15h, para promover ao público 10 horas de house music, em estrutura montada a céu aberto no estacionamento 8 do Parque da Cidade. Para isso, foram convocados os DJs The Fish House, Dropack, Dubdisko, Kaiann e Blandim. Os ingressos custam a partir de R$ 77 (segundo lote) no site Pop Ingressos.

UP Time Festival

Sábado, 11 de março

A partir das 15h

Estacionamento 8 do Parque da Cidade

Ingressos a partir de R$ 77 no site Pop Ingressos.

Classificação indicativa: 18 anos

Nipo Festival

Vem aí mais uma edição de um dos mais tradicionais eventos asiáticos de Brasília, o Nipo Festival. O evento, que reúne gastronomia, música e outras atrações culturais japonesas, ocorre nos dias 10, 11 e 12 de março, no Taguatinga Shopping. Entre os nomes desta edição, estão Edson Saito, Paula Hirama, Ligiane Sagae, Yukihiro Mikami e Paulo Marcio Yamaguti. Com classificação livre, os ingressos antecipados custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) no Sympla.

Nipo Festival

10, 11 e 12 de março

Taguatinga Shopping – QS 01, lote 40, Taguatinga-DF

Ingressos antecipados a partir de R$ 15 no Sympla

Programação completa e mais informações no Instagram

DON + Lyndon

A produtora Craudi Company realiza, neste sábado (11), a festa ‘In Concert’ com os rappers brasilienses DON e LyNDoN. Don é um cantor e compositor do Distrito Federal que começou a sua carreira musical em 2014, no grupo TheGust MC’s. Já LyNDoN, que vem das batalhas de rap da capital, criou a Batalha da Rampa ainda no ensino médio, que acontecia sempre nos intervalos das aulas. O evento começa a partir das 18h, na Infinu (506 Sul), e os ingressos custam a partir de R$ 25 no Sympla.

Craudi in Concert

DON + LyNDoN

Sábado, 11 de março

A partir das 18h

Infinu Comunidade Criativa – 506 Sul, bloco A, loja 67

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Mais informações em https://www.instagram.com/craudi.co/

Béli Canta Belo

Sempre buscando inovar a cada edição, o segundo Pagode do Béli do ano acontece neste sábado (11), com o tema “Béli Canta Belo”. É isso mesmo: não vai faltar sucessos de uma das vozes mais românticas do pagode. O evento vai rolar no Villa Park Eventos (EPTG). Ingressos a partir de R$ 20 (lote promocional) no Sympla.

Pagode do Béli – Béli Canta Belo

Sábado, 11 de março

A partir das 22h

Villa Park Eventos – Colônia Agrícola Samambaia, Taguatinga-DF (Localização)

Ingressos a partir de R$ 20 (lote promocional) no Sympla

Mais informações:

Isso é Pa30de – Aniversário Ed Bittencourt

O cantor Ed Bittencourt comemora 30 anos em 2023 e, para marcar as três décadas de vida, vai promover um pagode de aniversário com muitas participações. Béli, Milsinho, Dan Negreiro, Samba de Roda da G4, Quem Dera, Na Gandaia, Feijão, Amaral 2K, Joljol, DJ Vinny e DJ Pepê são os artistas e grupos confirmados na festa, que acontece no domingo (12), a partir das 15h, no Espaço Marigô (EPTG). Ingressos a partir de R$ 15 (primeiro lote) no Sympla.

Isso é Pa30de – Aniversário do Ed

Domingo, 12 de março

A partir das 15h

Espaço Marigô – Colônia Agrícola Samambaia, Taguatinga-DF (Localização)

Ingressos a partir de R$ 15 (primeiro lote) no Sympla

Festa da Lili

Nos dias 11 e 12 de março a capital federal recebe mais uma edição da já tradicional Festa da Lili. O evento, que começou em 2005 para comemorar o aniversário da própria Lili Santana, agora conta com palco grandioso, DJs conhecidos na cena, som potente e efeitos especiais, além de uma cenografia criativa e encantadora. Em 2023, serão duas datas: no sábado, no Clube Ascade, e no domingo, no Cafe de La Musique.

Festa da Lili

11 e 13 de março

Dia 11, Clube Ascade | Dia 12, Bothanic Brasília

Ingressos, horários e mais informações em https://www.festadalili.com

Sérgio Dall’orto

Após dois anos afastado dos palcos, o músico Sérgio Dall’orto está de volta com show 100% acústico. Dall’orto se apresenta neste sábado (11), no Espaço Cultural Renato Russo, trazendo no repertório músicas autorais e também canções de Renato Russo, em homenagem ao músico e ao Espaço. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Sérgio Dall’orto

Sábado, 11 de março

A partir das 20h

Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla