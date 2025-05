Compras com o ChatGPT: conheça novo recurso da OpenAI que pode mudar o comércio eletrônico

A OpenAI anunciou na última semana, uma nova funcionalidade que vai permitir aos usuários do ChatGPT buscar e selecionar produtos para compras diretamente dentro da interface da ferramenta. Com foco em experiências de compra personalizadas, a empresa passa a exibir itens com imagens, descrições e botões que redirecionam o usuário ao site do comerciante para concluir a transação.

A novidade estará disponível para todos os usuários, mesmo aqueles que acessam o ChatGPT sem estarem logados. Embora o processo de compra não ocorra dentro da plataforma, o sistema exibirá uma vitrine virtual baseada em preferências e histórico de interação com o chatbot.O recurso se assemelha, na forma, a buscadores e comparadores de preços tradicionais. Ao consultar, por exemplo, sofá ou máquina de café, o usuário poderá visualizar produtos com base em curadorias feitas a partir de avaliações publicadas na internet As informações consideradas para a recomendação incluem resenhas de sites especializados, fóruns online e outros conteúdos disponíveis publicamente. O sistema também leva em conta as preferências previamente demonstradas pelos usuários, como marcas favoritas ou estilos específicos. Entre os diferenciais do novo sistema, está a ausência de resultados pagos ou anúncios patrocinados nos resultados iniciais. Todos os produtos exibidos na interface serão resultado do próprio algoritmo e não de acordos comerciais com marcas ou varejistas. O recurso deve gerar impacto no disputado espaço do comércio eletrônico. A funcionalidade, no entanto, levanta dúvidas sobre o modelo de monetização que poderá ser adotado pela OpenAI. Atualmente, empresas de mídia digital costumam obter receita por meio de links afiliados, prática comum em avaliações e guias de compra. Ainda não está definido como essa dinâmica se dará no ambiente do ChatGPT. Também será possível, futuramente, que o usuário personalize o tipo de avaliação que deseja priorizar nas recomendações. A seleção poderá levar em conta a reputação das fontes, o tom das avaliações ou o grau de detalhes. O lançamento acontece em um momento de movimentação no setor de buscas com inteligência artificial (IA). Além da OpenAI, outras plataformas vem testando abordagens semelhantes. A Perplexity AI, por exemplo, já permite compras diretamente dentro de seu aplicativo. A própria OpenAI lançou este ano o Operator, agente de IA com capacidade de navegação ativa, que pode auxiliar em tarefas como compras e reservas online. A ferramenta, no entanto, ainda está em fase inicial e de melhorias.

Estadão Conteúdo