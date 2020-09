PUBLICIDADE

Yard by Hidden + IVV é o nome do empreendimento que une gastronomia e valorização de um dos mais icônicos cartões-postais da cidade: a Torre de TV. Agora sob a gestão do BRB, o local receberá, a partir de 1º de outubro, o Yard by Hidden + IVV, que consiste na instalação de um bistrô no mezanino da Torre, abertura do mirante à visitação e programações especiais para a fonte luminosa do complexo.

O projeto apresentado ao BRB terá a operação como uma experiência estilo soft opening com funcionamento da fonte luminosa, que é aberta a todos, e o mirante, que terá horários para atendimento ao público em geral e também exclusivos para o Yard. Já o mezanino terá o funcionamento do bistrô em sessões mediante reserva no site. “Optamos por este formato para conforto e segurança dos clientes, sem possibilidade de aglomeração em uma fila de espera e também em razão dos espaços limitados a poucas pessoas. Assim, poderemos atender aos protocolos necessários de segurança dos frequentadores e colaboradores e, claro, manter a qualidade do serviço”, afirma Mari Braga que junto com o marido, Daniel Braga, estão à frente dos projetos itinerantes Hidden, Floor e Yard by Hidden.

O outro casal parceiro, Ariela Lana e Eduardo Nobre, que comandam o IVV, assinam a seleção de vinhos com mais de quarenta rótulos de nove países e que harmonizará com o menu criado pelo chef Edu. O cardápio terá sempre novidades e alguns dos destaques do Swine Bar como as tâmaras com bacon. “Ficamos muito felizes de, nesse momento delicado, poder proporcionar uma experiência única aos nossos clientes, na Torre, que é um local que temos um carinho imenso e é o cartão postal da nossa cidade. Estamos muito motivados e alegres com essa oportunidade”, comenta Ariela.

O projeto de decoração do bistrô, a cargo da própria Mari, prevê cerca de 30 lounges espalhados em uma área de 700 m2, separados por 2m e ainda por pequenos jardins verticais. Com capacidade máxima para seis pessoas, os lounges só serão compartilhados por quem fizer parte da mesma reserva. O Yard ainda deixará um legado com a restauração e melhorias de alguns ambientes do mezanino como: o piso, painel dos elevadores, banheiros e a estrutura das janelas, que estarão sempre abertas para melhor circulação do ar, entre outros. “O BRB tem orgulho de participar de um projeto na Torre de TV, cartão postal de Brasília. É uma primeira etapa do processo de revitalização e reocupação de um espaço tão nobre e importante para o desenvolvimento cultural e turístico de Brasília”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O mirante funcionará de quinta a domingo, das 12hs às 18hs. O espaço será aberto ao público para visitas gratuitas respeitando ordem de chegada, número de pessoas e tempo pré-determinado a cada grupo. Já de quinta a sábado, a partir das 18hs, o mirante poderá receber clientes BRB que estivem visitando o bistrô, respeitando as mesmas normas de segurança e com pré-agendamento na chegada ao Yard.

A Fonte terá, diariamente, ao cair da noite, dois horários de vídeo de animação em uma tela de água com projeção. O conteúdo terá ilustrações de outros pontos turísticos da cidade e contará um pouco da história de Brasília.

Sobre o funcionamento, a equipe receberá, além do treinamento, todos os itens obrigatórios de EPI. O publico terá álcool em gel à disposição nos lounges e espaços comuns, onde é obrigatório o uso das máscaras pessoais. Os elevadores serão utilizados pelas pessoas do mesmo grupo para reforçar o distanciamento social.

Serviço:

Yard by Hidden + IVV

Mezanino

De quinta a sábado, a partir do dia 01 de outubro

Horário:

Primeira sessão 18:00 – 21:00

Segunda sessão 21:30 – 00:30

Sessão estendida 18:00 – 00:30

Local: Mezanino da Torre de TV

Reserva pelo site www.hiddenbrasil.com.br – 20,00 por pessoa (formato dos lounges 2, 4 e 6 pessoas)

Pré-venda somente clientes BRB que pagarem com cartão dias 24 e 25/9.

Mirante

Dia: quinta a domingo (fechado de segunda a quarta)

Horário: 12:00 as 18:00 (última entrada para visitação 17:45)

Valor: gratuito

Fonte

Dia: Todo os dias – domingo a domingo

Horário: Dia de semana 18:00 – 00:00, final de semana 12:00 – 00:00

Horário projeção de vídeo na tela de água: 19h:00 e 22:00

Valor: gratuito