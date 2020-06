Wine Garden Lança hambúrguer sem carne

PUBLICIDADE

Novidades no Wine Garden! A casa, localizada no Pontão do Lago Sul, conhecida por sua variada carta de vinhos, queijos e pizzas, tem feito sucesso com os seus hambúrgueres na massa de pizza.

Agora, o local lança o “Not Burguer”, com hambúrguer do futuro, massa de pizza e legumes no chimichurri. O sanduíche (R$36,50), vegano, pode ser pedido através de aplicativo de entrega (iFood) ou pelo Whatsapp: (61) 99211-5375.