Wine Garden e GB Vinhos celebram Dia dos Pais com kits exclusivos

PUBLICIDADE

O Dia dos Pais será especial para os clientes do Wine Garden, no Pontão do Lago Sul, e da GB Vinhos. Os dois empreendimentos produziram dois kits exclusivos que serão entregues em casa para comemorar a data em família. O primeiro “Kit Tintos” traz um “4 Estaciones Premium Autumn Malbec” e um “Montes Cabernet Sauvignon Reserva 2016” ao valor de R$ 220,00 (os dois vinhos). No segundo, “Kit Tinto + Espumante”, um “4 Estaciones Premium Autumn Malbec” e um “Bueno Vic Moments”, ao valor de R$ 170,00 (as duas bebidas).

Os pedidos podem ser feitos até o dia 07 de agosto, através do whatsapp: (61) 99211-5375 ou pelos canais oficiais @winegardengb e @gbvinhos.

Serviço:

Wine Garden

Quarta a sexta-feira, das 18h às 00h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sábados e domingos, das 16h às 00h

Reservas (somente via whatsapp): (61) 99123-0759

Instagram: @winegardengb

Pontão do Lago Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE