Wine Garden cria sobremesa exclusiva para as festas de fim de ano

As festas de fim de ano se aproximam a as datas terão um sabor especial no Wine Garden, localizado às margens do Lago Paranoá, no Pontão do Lago Sul. O Pain Pedu, uma releitura de rabanada acompanhada de creme inglês e doce de leite caseiro, é a aposta da casa para este mês de dezembro. A sobremesa está disponível ao valor de R$ 25,90.

Segurança redobrada

Os clientes do winebar encontram também um ambiente seguro na reabertura. Todos terão a temperatura aferida na entrada com tapete sanitizante. Entre outras medidas implementadas pelo Wine Garden, displays em todas as mesas com o QR Code para acesso ao cardápio digital, mesas com distanciamento de dois metros atendidas por funcionários com máscaras, face shit e temperatura testadas diariamente, totem de álcool em gel na entrada e dispensers dispostos em vários pontos do ambiente. Todas as mesas serão higienizadas ao serem desocupadas. Guardanapo de papel e talheres serão disponibilizados em embalagens individuais.

Serviço:

Wine Garden

Quarta a sexta-feira, das 18h às 00h

Sábados e domingos, das 16h às 00h

Reservas (somente via whatsapp): (61) 99123-0759

Instagram: @winegardengb

Pontão do Lago Sul