Volta ao mundo pela gastronomia

Brasília é o terceiro polo gastronômico do país. Com um leque de opções para todos os gostos, a cidade reserva uma incrível viagem pela culinária mundial em restaurantes que oferecem clássicos e autorais sem perder a criatividade e o toque contemporâneo. De japonês a comida francesa, os comensais podem deliciar-se com a variedade espalhada por todos os cantos do quadradinho.

No Nakombi, por exemplo, a especialidade é a culinária japonesa. A casa conta com dezenas de opções de sushis, sashimis, trufados, maçaricados, frutos do mar, clássicos orientais e, inclusive, opções vegetarianas. Há também os especiais da chef Catarina Freire, que conta com: gunka de salmão maçaricado, com camarão curado na beterraba e lichia; harumaki de peixe branco com kani; quibe cru de salmão com queijo fresco e biribiri; ushi zushi de frutos do mar é mais uma da iguarias que faz parte dos especiais da chef. As iguarias fazem parte do rodízio (R$ 109 por pessoa).

“Com o especial, posso oferecer ao cliente uma experiência única do que borbulha pela minha cabeça, sem amarras criativas. Nesta versão, o quibe de salmão cru com queijo fresco e biribiri defumado é uma surpresa pela leveza e acidez. Já o Gunka com camarão curado, traz a textura da cura com dulçor da beterraba e o toque de especiarias da lichia numa potência incrível”, explica a chef.

Trazendo a referência dos tradicionais bistrôs franceses, o Le Parisien oferece seleções incríveis, inclusive opções para compartilhar. Os comensais poderão vivenciar uma verdadeira viagem à França por meio de pratos assinados pelo renomado chef Leandro Nunes.

De principais, os destaques são o boeuf bourguignon (carne bovina marinada e cozida em vinho tinto, lardons de bacon, cebola, cenoura, cogumelo paris e croûtons. Acompanha purê de batata – R$ 69) e o cassoulet (cozido de feijão branco com bacon, linguiça suína, paleta de cordeiro, cenoura e um toque de tomate e gratinado com farofa de ervas – R$ 68.

As sobremesas também são um espetáculo à parte. Entre as opções, o clássico crème brûlée (preparo de creme cozido e maçaricado com açúcar. Fazemos o nosso com cumaru, uma semente típica brasileira que traz um sabor especial – R$ 26).

Já no Blend Boucherie, os amantes da culinária italiana podem deliciar-se com várias novidades que contemplam o cardápio e uma delas é o risoto de camarão com pera flambada, caramelo salgado, amêndoas laminadas, finalizado com champagne e grana padano (R$ 78,90).

Nakombi

Endereço: SCLS 404, Bloco B, Loja 35 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta: 19h às 23h/ Sexta: 12h às 15h e das 19h à 0h/ Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23hh/ Domingo: 12h às 16h / 19h às 23h

Siga: @nakombibsb

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb